Hengelo: pełnowymiarowy debiut

Na płycie znajdziemy kompozycje zarówno z polskimi, jak i angielskimi tekstami. Część z nich znana jest już ze wspomnianej wyżej EP. W swoich utworach Hengelo przełamuje rockową konwencję i zadziorność,kreując przestrzenie bazujące na oryginalnych brzmieniach gitarowych, wielowarstwowych partiach syntezatorów i unikatowej barwie wokalu.



HENGELO "Chłód" ->https://www.youtube.com/watch?v=FSW1wIDlgNY



Kilka dni przed premierą debiutanckiego albumu, klip Michała Jagiełły do utworu „Chłód” otrzymał nominację w kategorii „Reżyseria” w 27. edycji Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film. Warto podkreślić, że w tegorocznej edycji konkursu brały udział 284 teledyski.



Hengelo to projekt, który powstał z połączenia różnorodnych doświadczeń muzyków, a jego styl charakteryzuje się wpływami muzyki lat 80-tych, współczesnego rocka i szeroko pojętej alternatywy. Wraz z pojawieniem się w sieci debiutanckich utworów, Hengelo rozpoczęło działalność koncertową. Grupa występowała w kraju i za granicą, między innymi w Holandi i Francji.



Zespół został szybko zauważony oraz doceniony przez odbiorców muzyki rockowej i alternatywnej i zyskał pochlebne opinie profesjonalnych krytyków, o czym mogą świadczyć zwycięstwa w takich konkursach i festiwalach, jak: "Katofonia Music Outbreak", "Zrób Hałas", "Koz ALL Music Festival", pszczyńskie "Żubrowisko" czy projekt Dzielnica Brzmi Dobrze, którego patronem są Katowice - Miasto Muzyki UNESCO. W ramach popularnego międzynarodowego cyklu Sofar Sounds, zespół zagrał akustyczny koncert w Krakowie, a następnie jego muzyka pojawiła się na antenie radiowej Czwórki, Trójki oraz Antyradia. W 2017 roku grupa wystąpiła na "Małej scenie" Przystanku Woodstock, a zaledwie rok od wydania debiutanckiej EP, przy wypełnionej po brzegi widowni Teatru Śląskiego w Katowicach odbył się koncert z okazji drugich urodzin zespołu, w którym wzięli również udział zaproszeni goście, wśród nich - Miuosh i Natalia Grosiak. W roku 2018 zespół wystąpił podczas Szczytu Klimatycznego ONZ COP24 oraz intensywnie pracował nad debiutancką płytą. Na początku 2019 roku grupa Hengelo odbyła ogólnopolską trasę koncertową, jako support zespołu Happysad.