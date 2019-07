Zdjęcia do klipu nakręcono w Legnicy. - Pracowaliśmy w centrum miasta, niedaleko dworca kolejowego. Ekipa z kamerami i wokalistka biegająca po jednej z głównych ulic z krzesłem wzbudziły niezłą sensację wśród przechodniów – uśmiecha się Michalina Maruniak, wokalistka Kminka.

Zobacz teledysk: Kminek -> Nie kradnij https://www.youtube.com/watch?v=7A9iMAWUDEw

Podobnie jak w przypadku teledysków z debiutanckiej płyty „34”, również teraz Kminek pracował na planie z Pawłem Gromotką – odpowiedzialnym za zdjęcia, jak i montaż. - Postawiliśmy na sprawdzonego człowieka, zawsze świetnie dogadujemy się na planie, poza tym Paweł czuje naszą muzykę – mówi wokalistka zespołu.

Nowy klip to nie jedyna dobra wiadomość z obozu Kminka. Trio ogłosiło również dwa plenerowe koncerty wakacyjne. Pierwszy – w rodzinnym mieście, odbędzie się 27 lipca podczas Pikniku Przyjaciół Parku. Okazją do świętowania jest dziesiąta rocznica odbudowy zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy. W lipcu 2009 roku miasto nawiedził potężny huragan. Siła żywiołu była tak potężna, że padło wówczas 2500 drzew, a kolejne 400 zostało na tyle uszkodzonych, że musiały zostać wycięte. W mieście zorganizowano wówczas społeczną kampanię „Razem odbudujemy legnicki Park”, w którą włączyło się ponad dwa tysiące legniczan. Sobotni piknik będzie okazją, by jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy wspomogli renowację parku. - Pamiętam bardzo dobrze tamten lipcowy dzień, zresztą sama ucierpiałam podczas huraganu. Ten koncert będzie więc wyjątkowy dla Kminka – podkreśla Michalina Maruniak.

Natomiast w sierpniu zespół wystąpi we wrocławskim klubie FoRest Bar. Znów będzie to koncert w niezwykłym miejscu, ponieważ klub położony jest … w sercu lasu.

Kminek to trio: Michalina Maruniak – wokalistka i współkompozytorka repertuaru; Jerzy Delwo – gitara basowa, teksty, muzyczny „mózg” zespołu oraz Paweł Zając – gitary. W koncertowym składzie grupę wspomagają gitarzysta Arek Halikowski – gitary, Adam Rorat – klawisze oraz perkusista Paweł Kurek.