Agnieszka Chylińska ogłasza jubileuszową trasę koncertową!

- Kiedy skończyłam 18 lat, jedynym moim marzeniem było wyjście na scenę i wykrzyczenie swojego młodzieńczego buntu, swoich emocji, siebie… Myślałam, że to będzie jednorazowe, że nikt nie zaufa tej szalonej i niegrzecznej dziewczynie, jaką byłam – wspomina Agnieszka Chylińska. - Po 25 latach, kiedy okazało się, że sen osiemnastolatki trwa i stał się moją drogą, pasją, pracą i namiętnością, muszę przyznać – w środku ciągle mam zbuntowane dziecko, które cały czas chce krzyczeć, mówić do ludzi, pragnie ich obecności i sympatii.



Polska część trasy obejmie 13 miast. Agnieszka Chylińska wystąpi w największych i najbardziej prestiżowych arenach. - Na samą myśl o mojej trasie 25-lecia czuję ogromną euforię i entuzjazm. To moje życie, największa miłość i najcudowniejsza relacja: ja i Publiczność. Bo koncert to zawsze duet: artysta i ludzie, którzy go cenią i uwielbiają słuchać – podkreśla artystka.

I dodaje: - Chcę do Was przyjść taka, jaka jestem: bezczelnie szczera, cholernie Wam oddana i mająca od lat ogromny problem ze słowem „kompromis. Przez te 25 lat razem dojrzewaliśmy. Dowiadywaliście się co u mnie po tekstach piosenek i kolejnych zmianach kolorów włosów. Bo ja właśnie taka jestem: zmienna i konsekwentna w swoim szaleństwie. Ta trasa jest WAM dedykowana. O Was myślałam, gdy ją przygotowywaliśmy i to ja na Was czekam. Bądźmy tam razem szczęśliwi i dobrze się bawmy, bo o to właśnie chodziło tej osiemnastoletniej dziewczynie 25 lat temu. WARTO BYŁO SZALEĆ TAK!



Pasmo sukcesów wokalistki rozpoczęło się dzięki współpracy z zespołem O.N.A. Każda z pięciu studyjnych płyt grupy pokryła się złotem, a „Bzzzzz” i „T.R.I.P” sprzedały się w nakładach zapewniających im platynowy status. W styczniu 2002 roku, Agnieszka Chylińska została nagrodzona „Paszportem Polityki” - za „drapieżny głos, który jest najlepszym instrumentem zespołu O.N.A., za teksty piosenek i niebywałą energię na scenie”. Po oficjalnym zakończeniu działalności przez zespół, artystka rozpoczęła karierę pod własnym nazwiskiem. O ile płyta „Winna” była kontynuacją stylu wypracowanego w O.N.A, to pierwszy – w pełni solowy album wokalistki „Modern Rocking” okazał się szokiem dla wielu fanów jej talentu. Pokrył się jednak platyną, a wynik ten przebił wydany w 2016 roku „Forever Child”. Ostatnim – jak dotąd – studyjnym wydawnictwem Agnieszki Chylińskiej jest „Pink Punk”, będący kolejną artystyczną woltą w jej bogatej karierze.



Pełna rozpiska polskiej części trasy „Warto było szaleć tak!” prezentuje się następująco:

15 grudnia 2019 Szczecin- Netto Arena

15 lutego 2020 Częstochowa - HSW

8 marca 2020 Łódź - Atlas Arena 13 marca 2020 Poznań - MTP Pawilon 3

14 marca 2020 Zielona Góra - CRS

28 marca 2020 Gdańsk / Sopot – Ergo Arena

3 kwietnia 2020 Wrocław – Hala Stulecia

4 kwietnia 2020 Katowice – Spodek

24 kwietnia 2020 Opole – Amfiteatr 25 kwietnia 2020 Kielce – Amfiteatr 26 kwietnia 2020 Warszawa – Torwar 21 listopada 2020 Toruń – Arena Toruń 28 listopada 2020 Kraków – Tauron Arena Kraków



Bilety na wszystkie koncerty dostępne są pod tym linkiem: http://bit.ly/31zWLDx