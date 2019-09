Gang Olsena jubileuszowo w Radiu Katowice

Gang Olsena powstał w … autobusie linii „23”, którym z Rudy Śląskiej do Katowic podróżowali dwaj wokaliści rudzkich zespołów: Andrzej Gąszczyk i Janusz Wykpisz. Już pierwsza próba formacji okazała się bardzo owocna: powstały na niej utwory „Bad Boys” oraz „Kołysanka o Nowym Jorku”, które później znalazły się na debiutanckiej płycie. Pierwszy oficjalny koncert Gang Olsena dał w Chojnowie na Młodzieżowych Spotkaniach Muzycznych. Zespół stał się objawieniem konkursu: zdobył główną nagrodę oraz dodatkową – za aranżację coveru The Beatles „Come Together”, zresztą granego na koncertach do dziś.

Zespół poszedł za ciosem: Jarocin, Rawa Blues Festival, później również Przystanek Woodstock. Wszędzie nagrody, wyróżnienia. Bigbandowy skład, dwóch wokalistów na scenie – porównania z legendarnymi Blues Brothers nasuwały się same.

Gang Olsena współpracował również z ikoną big beatu Karin Stanek, autorką wielu niezapomnianych polskich przebojów – Katarzyną Gaertner oraz Krzysztofem Krawczykiem. Grupa wydała cztery albumy studyjne oraz jedną koncertówkę, zarejestrowaną na festiwalu Satyrblues. Scena zawsze była największym żywiołem Gangu Olsena, o czym będzie można przekonać się również w kameralnej sali katowickiej rozgłośni.

Zespół wystąpi w oryginalnym składzie z roku 1988, z muzykami którzy obecnie grają na stałe w Dżemie: perkusistą Zbigniewem Szczerbińskim oraz klawiszowcem Januszem Borzuckim. Z Niemiec przyjedzie także harmonijkarz Marek Firek.

Początek koncertu o 18.00. Będzie go można posłuchać na antenie Radia Katowice oraz zobaczyć na oficjalnym kanale YT rozgłośni.