Adam Borowicz rusza z nowym projektem "Borowicz inaczej"

Popularny śląski vloger kulinarny i gospodarz telewizyjnego programu „To je Borowicz. Podróże ze smakiem” startuje z nowym projektem, tym razem internetowym. 27 września, na kanale You Tube pojawi się pierwszy odcinek programu „Borowicz inaczej”.



Tego samego dnia rozpocznie również działalność strona internetowa, na której znajdą się przepisy kulinarne wykorzystane w programie.



Dlaczego słowo „inaczej” w tytule nowego programu? - Nawet dobrze znane dania chciałbym pokazać z nieco innej strony, przygotować je po swojemu – mówi Adam Borowicz. Na pierwszy ogień pójdzie – ramen, czyli popularna japońska zupa. W drugim odcinku, gospodarz zaproponuje danie z – bardzo mu bliskiej – kuchni szkockiej.



- Program wymyśliliśmy we dwójkę. Inspiracją stały się amerykańskie programy kulinarne. Ma być krótko, dynamicznie i treściwie. Pięciominutowe odcinki, bez zbytniego kombinowania z reżyserią. Wszystko skrojone pod You Tube – podkreśla Tomasz Dziedzic, producent serialu.



Pierwsze odcinki zostały nakręcone w specjalnie wynajętym studiu w Katowicach, ale w przyszłości twórcy formatu mają w planach wyjście „w miasto”. - Myślimy o nawiązaniu współpracy z dobrymi restauracjami, szefami kuchni. Ale zwykle to życie pisze najlepsze scenariusze, więc zobaczymy... - mówi Adam.



Muzykę do czołówki programu stworzyła Erith – zdobywająca coraz większe uznanie i popularność śląska artystka alternatywna. To kompozycja napisana specjalnie na potrzeby projektu „Borowicz inaczej”.



Ślązak z krwi kości. Vloger kulinarny, uwielbiający odkrywać ciekawe miejsca i nowe smaki. Rozgłos zdobył dzięki internetowej serii „Jestem Borowicz”. Medialny potencjał Adama szybko dostrzeżono w Telewizji Polskiej. Wielokrotnie gościł w popularnym paśmie „Pytanie na śniadanie”. Natomiast od trzech sezonów prowadzi program „To je Borowicz. Podróże ze smakiem”, w którym zabiera widzów w różne zakątki Europy. Program emitowany jest w Dwójce, na regionalnych antenach TVP oraz kanale TVP Rozrywka.



Adam Borowicz jest dwukrotnym laureatem „Osobowości Roku”, przyznawanej przez Czytelników „Dziennika Zachodniego” - największej i najpopularniejszej gazety na Śląsku. Został doceniony w kategorii „Kultura” za promowanie śląskiej gwary.



Link do premiery pierwszego odcinka "Borowicz inaczej" - https://youtu.be/5DM0ppY7mD4

Borowicz inaczej na Facebooku - https://www.facebook.com/borowiczinaczej