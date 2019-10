Legenda jazzu na Katowice Music Colours Festival

Założony w 1970 roku w Krakowie zespół Laboratorium był w trudnych czasach PRL-u jednym z ambasadorów polskiej muzyki na świecie. Koncertowali nawet w egzotycznych Indiach na festiwalu Jazz Yatra, gdzie spotkali się z entuzjastycznym przyjęciem i … zagrali bodaj najwięcej bisów na jednym koncercie! Formacja nagrała kilka ważnych płyt dla polskiego jazzu, by wspomnieć chociażby: „Modern Pentathlon”, „Diver”, czy „Quasimodo”. Laboratorium często zmieniało zarówno skład, jak i artystyczne kierunki. Zaczynali od akustycznego grania, potem zafascynowali się fuzją jazzu i rocka, by później wprowadzić także do swojej muzyki syntezatory. Grupa oficjalnie wróciła na scenę w 2006 roku, po niemal dwudziestoletniej przerwie. Do dzisiaj w zespole występują dwaj ojcowie – założyciele: Janusz Grzywacz i Marek Stryszowski. Podczas koncertu w ramach Katowice Music Colours Festival zagrają również między innymi: znakomity wibrafonista Bernard Maseli oraz dobrze znany fanom rocka Marek Raduli, którego będzie można posłuchać w zupełnie innym wcieleniu.

Festiwal otworzy koncert formacji prowadzonej przez kontrabasistę Alana Wykpisza. Alan muzykę ma w genach – tata Janusz to wokalista zasłużonych dla polskiego bluesa kapel: Gangu Olsena i Obstawy Prezydenta. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie. Z zespołem High Definition Quartet był nominowany do nagrody Fryderyka w 2014 roku. Laureat wielu konkursów, między innymi: Jazz Hoeilaart 2011, Bass2012 Copenhagen, Tarnów International Jazz Contest 2014. Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury oraz laureat nagrody „Debiut Śląski”. Całkiem niezłe CV, jak na 28-latka, prawda?

- Podczas drugiej edycji imprezy postawiliśmy na polskich wykonawców. Zapowiada się wieczór pełen muzyki najwyższych lotów. Dodatkowym atutem festiwalu jest atrakcyjna cena biletów – tylko 49 złotych za tej klasy muzyków – podkreśla Grzegorz Kapołka, dyrektor artystyczny Katowice Music Colours Festival.

Bilety dostępne są w ogólnopolskiej sieci Ticketmaster.(https://www.ticketmaster.pl/event/katowice-music-colours-bilety/14369) Będą również do nabycia przed festiwalem w klubie P23.