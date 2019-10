Stacja Narciarska Soszów w Wiśle ogłasza nowości sezonu zimowego

Przede wszystkim Soszów dołączył do Wiślańskiego Skipassu. To już dwunasta stacja w Wiśle i Ustroniu, na której będzie można szusować na nartach bądź snowboardzie posiadając jedną kartę. Internetowa sprzedaż karnetów już ruszyła - do 20 listopada 2019 - w promocyjnych cenach. (https://www.wislanskiskipass.pl)



Druga nowość to zmiany w gastronomii. Od nowego sezonu narciarskiego jej twarzą w Soszowie będzie Adam Borowicz – postać znana z programu „To je Borowicz. Podróże ze smakiem”, emitowanego na antenie TVP2 oraz nowego serialu internetowego „Borowicz inaczej”. Potrawy z obydwu serii znajdą się zresztą w menu nowego bistro. - Lokal nazwałem „Kosztpróba”. To hasło, które pada niemal w każdym odcinku, więc postanowiłem je wykorzystać również w ten sposób. Chciałbym połączyć tradycję z nowoczesnością, przyciągnąć do Soszowa również młodych ludzi. Postawimy na wysoką jakość produktów oraz szybkie wydawanie dań. A w weekendy będzie można nie tylko dobrze zjeść, ale również pobawić się przy muzyce na żywo. W planach także impreza sylwestrowa z dużym rozmachem i pyszną kuchnią – zapowiada Adam Borowicz.



Stacja Narciarska Soszów to trasy o łącznej długości ponad sześciu kilometrów, starannie przygotowane, regularnie naśnieżane i ratrakowane. Kolej krzesełkowa oraz wyciągi narciarskie wywożą narciarzy i snowboardzistów do miejsc, skąd mogą wybierać spośród sześciu zróżnicowanych tras. Ponadto, przy dolnej stacji do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów oddana jest dobrze wyposażona wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego, funkcjonuje także szkółka narciarska.

Zimą kolej krzesełkowa czynna będzie do 21.30. Można więc wpaść na narty lub deskę nawet w tygodniu po pracy.

- Samochodem z Katowic do Soszowa dojedziemy w godzinę i praktycznie bez korków na drogach. Kolejek nie ma też do kas i wyciągu, co cenią sobie stali goście SN Soszów.

Droga na stację jest regularnie odśnieżania. Co roku powiększana jest liczba miejsc parkingowych, nie powinno więc być problemów ze znalezieniem miejsca dla swoich czterech kółek – mówi Tomasz Dziedzic, rzecznik prasowy Stacji Narciarskiej Soszów.