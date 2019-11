Kasia Kowalska zagra akustycznie na warszawskim Torwarze

Artystka wyrusza bowiem w trasę koncertową pod szyldem MTV Unplugged i już 1 lutego swoje największe przeboje w akustycznych aranżacjach zaprezentuje na warszawskim Torwarze. Jak przystało na koncerty pod szyldem MTV - na scenie nie zabraknie również gości specjalnych. Ponadto, oprócz stałego zespołu towarzyszącego Kasi na scenie, koncerty w ramach trasy MTV Unplugged wzbogacone są o sekcję dętą i fortepian.



Podczas premierowego i wydanego na płycie koncertu w Gdańsku, na scenie pojawili się gościnnie: Edyta Bartosiewicz (w coverze „Move Over” Janis Joplin) oraz Stanisław Sojka, który razem z bohaterką wieczoru wykonał swój największy przebój „Tolerancja”, wybrany zresztą na singla promującego wydawnictwo. Czy podobnych atrakcji możemy spodziewać się na Torwarze? Na razie niech pozostanie to niespodzianką...



Kasia Kowalska jest jedną z najbardziej znanych i utalentowanych artystek na polskiej scenie muzycznej. Laureatka Fryderyków, Superjedynek, MTV European Music Awards. Jej płyty sprzedały się łącznie w ponad milionowym nakładzie. ”Pieprz i sól”, „Antidotum”, „Prowadź mnie”, „Oto ja”, „Chcę znać swój grzech”, „Coś optymistycznego”, „A to co mam”, „Spowiedź”, „Być tak blisko” - to tylko niektóre z najpopularniejszych piosenek, jakie wylansowała przez 25 lat obecności na polskiej scenie muzycznej. Jej ostatni studyjny album „AYA” został uhonorowany nominacją do Fryderyka 2018.



Bilety na warszawski koncert Kasi Kowalskiej dostępne są w ogólnopolskiej sieci ebilet.pl -> https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/kasia-kowalska-unplugged/