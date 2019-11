- To już naprawdę dziesięć lat? Trudno uwierzyć, kiedy to zleciało... Chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które wspierają ten festiwal. Wyjątkowo ważny dla mnie, bo Imielin to moje miejsce na Ziemi i cieszę się, że mogę popularyzować tutaj bluesa – mówi Grzegorz Kapołka, dyrektor artystyczny IBF, jeden z najlepszych polskich gitarzystów bluesowych i jazzowych.

Jubileuszowy Imielin Blues Festival potrwa dwa dni. Na sobotę zaplanowano: konkursowe przesłuchania (które rozpoczną się o 13.30), koncert laureatów konkursu oraz występy bluesrockowego zespołu Old Wave i wspomnianego wyżej Big Gilsona z zespołem.

Do udziału w konkursie, jury zakwalifikowało pięciu wykonawców: White Deer, The Storks, Candy Blues, Ed Blues Band oraz Right Now Blues. Zespoły powalczą o atrakcyjne nagrody pieniężne oraz pamiątkowe statuetki festiwalowe.

Po konkursowej części, na scenie „Sokolni” pojawi się Old Wave z gitarzystą Zbigniewem Żabowskim w składzie. To prawdziwy weteran rodzimego bluesa i rocka, grał niegdyś w składzie kultowej wrocławskiej formacji Romuald & Roman.

Ten długi dzień z bluesem zakończy koncert gwiazdy z Kraju Kawy. W muzyce Big Gilsona blues miesza się z tradycyjnymi brazylijskimi i karaibskimi dźwiękami. Artysta od trzech dekad z powodzeniem koncertuje regularnie w USA, Kanadzie, Ameryce Południowej i Europie. W swym rodzinnym kraju nagrał ponad piętnaście płyt.

Natomiast drugiego dnia festiwalu na scenie „Sokolni” wystąpią: Limit i Przyjaciele (w przeszłości pod tym szyldem występowali z zespołem między innymi tacy artyści jak: Thijs Van Leer, Martin Turner, Nick Simper, Jerzy Styczyński, Dariusz Kozakiewicz, Ryszard Sygitowicz, i Wojciech Hoffmann) oraz Darek Łach Band.

- Zapraszam serdecznie do Imielina. To zaledwie kwadrans jazdy samochodem z centrum Katowic. Świętujmy razem ten festiwalowy jubileusz – mówi Grzegorz Kapołka.