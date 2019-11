Porter i Mazolewski: grudniowe koncerty Philosophia Tour 2019

John Porter – współzałożyciel Maanamu, lider kultowego Porter Bandu - lubi ostatnio pracować z wyrazistymi i … nieoczywistymi postaciami polskiej sceny muzycznej. Sporo szumu w mediach narobił projekt – jednorazowy jak się miało okazać - Me And That Man stworzony z Nergalem, liderem blackmetalowego Behemotha. Panowie szybko rozstali się jednak w kiepskiej atmosferze.



Zobacz zapowiedź trasy: https://www.youtube.com/watch?v=dDVS9tEH65Y



Wygląda na to, że weteran z Walii znacznie lepiej dogaduje się z Wojciechem Mazolewskim. Muzycy poznali się podczas nagrywania płyty „Chaos pełen idei”. Zaiskrzyło artystycznie i obydwaj postanowili kontynuować wspólne granie. Efektem płyta „Philosophia” - intrygująca, wciągająca, sięgająca do korzeni bluesa i rock'n'rolla.



Udany rok duet Porter/Mazolewski – wraz z towarzyszącymi im na żywo znakomitymi muzykami: gitarzystą Piotrem „Rubensem” Rubikiem oraz perkusistą Tomaszem Wadowskim - zwieńczy czterema koncertami. 4 grudnia będzie okazja posłuchać ich we Wrocławiu (klub „Zaklęte Rewiry”), 9 grudnia w Lublinie („Klub 30”), 14 grudnia w Rzeszowie (klub „Lukr”) oraz 16 grudnia w krakowskim kinie „Kijów Centrum”. Wejściówki na grudniowe występy w ramach „Philosophia Tour” już do nabycia w ogólnopolskiej sieci ebilet.pl.