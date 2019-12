Edyta Bartosiewicz gościem specjalnym Kasi Kowalskiej na Torwarze

Kasia Kowalska świętuje 25-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji odbyło się wiele wydarzeń nawiązujących do tego jubileuszu, m.in. wyjątkowy koncert z kultowego cyklu MTV Unplugged - w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Płyta z zapisem tego koncertu ukazała się 25 października. Kto nie miał okazji zobaczyć i posłuchać Kasi Kowalskiej w Gdańsku, będzie mógł wkrótce nadrobić koncertowe zaległości w Warszawie.

Artystka wyrusza bowiem w trasę koncertową pod szyldem MTV Unplugged i już 1 lutego swoje największe przeboje w akustycznych aranżacjach zaprezentuje na warszawskim Torwarze. Oprócz stałego zespołu towarzyszącego Kasi na scenie, koncerty w ramach trasy MTV Unplugged wzbogacone są o sekcję dętą i fortepian.



Kasia Kowalska jest jedną z najbardziej znanych i utalentowanych artystek na polskiej scenie muzycznej. Laureatka Fryderyków, Superjedynek, MTV European Music Awards. Jej płyty sprzedały się łącznie w ponad milionowym nakładzie. ”Pieprz i sól”, „Antidotum”, „Prowadź mnie”, „Oto ja”, „Chcę znać swój grzech”, „Coś optymistycznego”, „A to co mam”, „Spowiedź”, „Być tak blisko” - to tylko niektóre z najpopularniejszych piosenek, jakie wylansowała przez 25 lat obecności na polskiej scenie muzycznej. Jej ostatni studyjny album „AYA” został uhonorowany nominacją do nagrody Fryderyka 2018.



Bilety na warszawski koncert Kasi Kowalskiej dostępne są w najlepszych bileteriach oraz pod adresem: http://bit.ly/372CLgD