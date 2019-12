Halo Muzyka z audycją muzyczną w formie podcastu

Program telewizyjny Halo Muzyka powstaje w malowniczych plenerach Jury Krakowsko – Częstochowskiej i można go oglądać w serwisie WP Gwiazdy oraz na You Tube. Do tej pory wyemitowano dwa pilotażowe odcinki. Autorzy szykują pełny sezon programu, składający się z 12 odcinków. - To duża produkcja, dopinamy budżet i już niebawem rozpoczniemy produkcję właściwego sezonu - mówi Michał Sadanowicz, prowadzący program Halo Muzyka.

Twórcy programu, Michał Sadanowicz i Tomasz Dziedzic, opublikowali właśnie pierwsze odcinki audycji muzycznej w formie podcastów - o tej samej nazwie - Halo Muzyka.

- Podcasty to uzupełnienie naszej oferty wideo. Oprócz gości telefonicznych, mamy sporo miejsca na zapowiedzi koncertowe i przede wszystkim, jako pierwsi w Polsce, w podcastach gramy muzykę - mówi Michał Sadanowicz.

- To pełnoprawna audycja muzyczna, ale w formie podcastu - dodaje Tomasz Dziedzic.

Halo Muzyka w wersji audio słuchać można we wszystkich większych serwisach streaminowych, m.in Spotify czy Apple Podcasty oraz na halomuzyka.pl