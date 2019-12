Sylwestrowe szaleństwo na stokach SN Soszów w Wiśle

- U nas nie będą obowiązywać wieczorowe kreacje, nie trzeba również wydawać dużych pieniędzy na fryzjera i kosmetyczkę. Wystarczy strój sportowy, narty i pozytywne nastawienie. Ale zapraszamy do wspólnej zabawy nie tylko narciarzy. Wszystkim gościom zapewniamy bezpłatne parkingi – podkreśla Tomasz Dziedzic, rzecznik prasowy Stacji Narciarskiej Soszów.



Sylwestrowa zabawa w największym ośrodku narciarskim w Wiśle rozpocznie się o 19.00. Na nartach będzie można zjeżdżać aż do 1.00. O dobrą muzykę zadba DJ Dread – prezentujący największe hity: od klasyki po najnowsze utwory. Na gości stacji czekać będzie również ciepły posiłek przygotowany przez bistro „Kosztpróba”, którego szefem jest Adam Borowicz – gospodarz popularnego programu telewizyjnego „To je Borowicz. Podróże ze smakiem”.



Organizatorzy przygotowali dla gości cztery rodzaje pakietów: 105 złotych (plus 10 złotych kaucji zwrotnej za skipass) – przedsprzedaż do 24 grudnia, 120 złotych (plus kaucja zwrotna za skipass) – od 25 grudnia, 85 złotych (plus kaucja zwrotna za skipass) – dla dzieci do lat 12 (cena nie obejmuje posiłku) oraz 65 złotych – dla gości nie korzystających z atrakcji narciarskich na stoku.



Stacja Narciarska Soszów to trasy o łącznej długości ponad sześciu kilometrów, starannie przygotowane, regularnie naśnieżane ia ratrakowane. Kolej krzesełkowa oraz wyciągi narciarskie, wywożą narciarzy i snowboardzistów do miejsc, skąd mogą wybierać spośród sześciu zróżnicowanych tras. Ponadto, przy dolnej stacji do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów oddana jest dobrze wyposażona wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego, funkcjonuje także szkółka narciarska.