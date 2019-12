Soszów zaprasza narciarzy

Stacja Narciarska Soszów dołączyła do Wiślańskiego Skipassu, skupiającego czternaście ośrodków z Wisły i Ustronia, w których będzie można szusować na nartach bądź snowboardzie posiadając jedną kartę.

Druga nowość w ofercie stacji, która z pewnością przypadnie do gustu narciarzom (i nie tylko im) to „Kosztpróba”. Pod tą nazwą kryje się bistro prowadzone przez Adama Borowicza – gwiazdę telewizyjnej „Dwójki”, gospodarza programu „To je Borowicz. Podróże ze smakiem” oraz nowego serialu internetowego „Borowicz inaczej”. Potrawy z obydwu serii znajdą się w menu nowego lokalu. - „Kosztpróba” to hasło, które pada niemal w każdym odcinku programu, więc postanowiłem je wykorzystać również w ten sposób. Chciałbym połączyć tradycję z nowoczesnością, przyciągnąć do Soszowa również młodych ludzi. Postawimy na wysoką jakość produktów oraz szybkie wydawanie dań. A w weekendy będzie można nie tylko dobrze zjeść, ale również pobawić się przy muzyce na żywo – zapowiada Adam Borowicz. Otwarcie bistro w najbliższą niedzielę.

Stacja Narciarska Soszów to trasy o łącznej długości ponad sześciu kilometrów, starannie przygotowane, regularnie naśnieżane i ratrakowane. Kolej krzesełkowa oraz wyciągi narciarskie wywożą narciarzy i snowboardzistów do miejsc, skąd mogą wybierać spośród sześciu zróżnicowanych tras. Ponadto, przy dolnej stacji do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów oddana jest dobrze wyposażona wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego, funkcjonuje także szkółka narciarska.

Ośrodek czynny jest codziennie w godzinach od 8.00 do 21.30. Można więc wpaść na narty lub deskę nawet w tygodniu po pracy. - Samochodem z Katowic do Soszowa dojedziemy w godzinę i praktycznie bez korków na drogach. Droga na stację będzie regularnie odśnieżania. Co roku powiększana jest liczba miejsc parkingowych, nie powinno więc być problemów ze znalezieniem miejsca dla swoich czterech kółek – mówi Tomasz Dziedzic, rzecznik prasowy Stacji Narciarskiej Soszów.