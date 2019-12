Hity Papa Dance zabrzmią w Kielcach

„Szary wiruje pył/Tylko on mnie nie opuszcza/Skąd mam wziąć tyle sił/Abym mógł miejsce odnaleźć swe”. Paweł Stasiak nad brzegiem morza, blond piękność biegnąca do niego wśród drzew... W latach osiemdziesiątych nie sposób było nie znać refrenu ballady „Ocean wspomnień i teledysku jej towarzyszącego... Trudno w to uwierzyć, ale ówcześni idole wielu polskich nastolatek obchodzą 35-lecie działalności. 11 stycznia największe przeboje Papa Dance będzie można usłyszeć na żywo podczas koncertu w kieleckiej Hali Sportowej.