Wisła zainauguruje sezon narciarski w Beskidach

- Podczas inauguracji sezonu narciarskiego w województwie śląskim czeka nas mnóstwo atrakcji. przede wszystkim to, co narciarzy najbardziej interesuje - przez cały dzień na stacji Skolnity wszyscy będą mogli pojeździć zupełnie bezpłatnie. Zwieńczeniem całego dnia będzie koncert Grubsona, po nim odbędzie się impreza apress-ski - mówi Tadeusz Papierzyński z Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu wiślańskiego urzędu miasta.



Wojewódzka inauguracja sezonu narciarskiego w Wiśle zapowiada się niezwykle ciekawe. Co czeka nas w Perle Beskidów na początku 2020 roku? Organizatorzy inaugurującej nowy sezon narciarski imprezy BeSKIdy Winter Go zapowiadają m.in. bezpłatne zajęcia z instruktorami narciarstwa dla dzieci (od 9:30 do 12:30) i dorosłych (od 12:30 do 15:30). W tym przypadku warto się śpieszyć, ilość miejsc jest ograniczona, rezerwacje przyjmowane są mailowo pod adresem szkola.narciarska@skolnity.pl. Oprócz tego w ciągu dnia będą odbywały się artystyczne warsztaty dla dzieci, zumba na śniegu, gry i zabawy na sportowo. Na narciarzy, którzy tego dnia odwiedzą Wisłę czekają też konkursy z nagrodami w postaci karnetów narciarskich na stoki oraz pamiątkami z beskidzkich miejscowości. Na terenie ośrodka Skolnity przez cały dzień będzie funkcjonowało także duże stoisko z materiałami na temat zimowych atrakcji beskidzkich miejscowości, m.in. Bielska-Białej, Brennej, Istebnej, Korbielowa, Szczyrku, Ustronia, Zwardonia, powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Przy górnej stacji kolei Skolnity na narciarzy będzie czekała z kolei nowa drewniana karczma, gdzie można się ogrzać lub zjeść i napić się czegoś regionalnego.



Program wojewódzkiej inauguracji sezonu narciarskiego w Wiśle:



8:00 - 21:00 – Bezpłatna jazda na stoku!

9:30 – Muzyczna rozgrzewka narciarska dla dzieci; przedszkole narciarskie;

10:30 – Konferencja prasowa inaugurująca sezon narciarski w województwie Śląskim (Karczma na Skolnitym)

11:30 – Bezpieczny stok narciarski z Policją - dekalog narciarski FIS

12:00 – Pokaz ratownictwa narciarskiego na stoku w wykonaniu Grupy Beskidzkiej GOPR

12:30 – Muzyczna rozgrzewka narciarska dla dorosłych

13:00 – Jak przygotować się do pierwszej zimowej jazdy – porady instruktora narciarskiego

13:30 – Moda na Ski Trikke – alternatywa dla nart i snowboardu. Prezentacja sprzętu

14:00 – Spotkanie z olimpijczykami: Karoliną Chrapek (narciarstwo alpejskie) i Mateuszem Ligockim (snowboard)

17:00 – Grubson- koncert „Na szczycie góry”

18:00 – Kinnie Apres-ski – zabawa z DJ-em

Szanowni Dzennikarze,

Powyżej i w załącznikach informacja o dużym wydarzeniu, które już 4 stycznia odbędzie się w Wiśle na terenie stacji narciarskiej Skolnity. Po raz pierwszy Miasto Wisła wspólnie z Urzędem Marszałkowskim woj. Śląskiego oficjalnie inauguruje sezon zimowy w Beskidach. Mnóstwo wydarzeń, pokazów, spotkań i koncertów, a przede wszystkim przez cały dzień bezpłatna jazda na stoku.



Co ważne, o godz. 10:30 w karczmie na górnej stacji Skolnitego odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Marszałka woj. Śląskiego, burmistrza Wisły oraz włodarzy pozostałych beskidzkich miejscowości. W trakcie konferencji najbardziej aktywne miejscowości w Beskidach otrzymają z rąk marszałka specjalne laury.



Po konferencji prasowej dziennikarzy zapraszamy na study tour po większych ośrodkach narciarskich w Wiśle i Szczyrku. Zapisy oraz szczegółowe informacje udziela Paweł Brągiel z Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle - pawel@wisla.pl tel. 534 967 011