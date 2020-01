Termin wydarzenia został wybrany nieprzypadkowo: od najbliższego weekendu w kilku województwach – w tym Śląskim – rozpoczną się zimowe ferie. W programie kilkugodzinnej imprezy między innymi: porady dla początkujących i zaawansowanych miłośników białego szaleństwa, darmowe lekcje jazdy dla dzieci i dorosłych oraz potrawy z grilla i dania kuchni orientalnej prosto od gwiazdy TVP Adama Borowicza - prowadzącego bistro KOSZTPRÓBA na stacji pośredniej Soszowa.



Od kilku lat służby ratownicze alarmują o wzroście liczby wypadków na stokach. Główne przyczyny to: brawura, szusowanie po alkoholu, brawura, używanie telefonów komórkowych na stoku, jazda bez kasków... Efekty? Urazy kolan, barków, głowy, kręgosłupa. Zamiast beztroskiego wypoczynku w górach – długie leczenie i rehabilitacja. Dlatego profilaktyki nigdy za wiele.



W sobotę będzie okazja, by przypomnieć sobie kodeks zachowania narciarzy i snowboardzistów (tzw. Dekalog FIS), sprawdzić wiedzę ze znajomości znaków narciarskich obowiązujących na stokach oraz przećwiczyć techniki udzielania pierwszej pomocy przy typowych wypadkach, które mogą zdarzyć się narciarzom. Policjanci patrolujący stoki omówią przepisy obowiązujące na stokach oraz konsekwencje prawne ich łamania. Podczas imprezy nie zabraknie również fachowych porad związanych z odpowiednim doborem sprzętu oraz jego prawidłowym serwisowaniem.



- Każdy znajdzie coś dla siebie. Warto skorzystać z tej bogatej oferty, by ferie zimowe oraz trwający sezon narciarski spędzić bezpiecznie – mówi Tomasz Dziedzic, rzecznik prasowy Stacji Narciarskiej Wisła – Soszów.



Początek imprezy o 9.00. Relacje z wydarzenia będą pojawiać się w mediach oraz na facebooku SN Soszów.