Poniedziałki Jazzowe w Browarze Przystań w Parku Śląskim

Poniedziałki Jazzowe to nowy cykl muzyczny w Browarze Przystań. W każdy poniedziałek będziemy mogli usłyszeć na żywo najlepsze i najciekawsze zespoły jazzowe.



10 lutego organizatorzy rozpoczynają cykl petardą. W Browarze Przystań przedpremierowo zostanie zaprezentowany materiał z nowej płyty Jarek Bothur Trio „Night Walks”. Następnie 17 lutego zagra duo – Raczkowski/Kostka, a w ostatni poniedziałek miesiąca zagrają Kotowicz/Grygo duo.



Koncerty rozpoczynać się będą o 18.30. Będą podzielone na dwa sety, między którymi będzie przerwa 15 minut.



Bilety w cenie 35 zł można rezerwować telefonicznie 32 723 24 10 lub mailowo info@browar-przystan.pl, a także kupić na miejscu.



10 lutego (poniedziałek), 18.30

JAREK BOTHUR TRIO



Jarosław Bothur - saksofon tenorowy i sopranowy

Michał Jaros - kontrabas

Krzysztof Dziedzic - perkusja



Zespół tworzony przez dojrzałych wybitnych muzyków. Każdy z nich to wyjątkowy charakter i barwna postać, razem stanowią wybuchową mieszankę.

Wykonują kompozycje lidera, charakteryzujące się dużą ekspresją, inspirowane nie tylko jazzem, ale również muzyką grunge i hip hop z lat 90'. Nazywani jazzową Nirvaną, tak naprawdę wykonują szczery, surowy, męski jazz, w którym słychać szum wielkiego miasta.

W marcu nakładem wydawnictwa Jazz Forum ukaże się pierwszy album zespołu zatytułowany„Night Walks".



JAROSŁAW BOTHUR- saksofonista jazzowy, kompozytor, absolwent i aktualnie wykładowca Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach.

Zdobywca wielu nagród m.in. Złotej i Platynowej Płyty: prestiżowych nagród polskiego przemysłu fonograficznego. Od kilku lat figuruje w ankiecie JAZZ TOP magazynu Jazz Forum w kategorii „Saksofon Tenorowy". Współpracował z czołowymi polskimi muzykami jazzowymi (Muniak, Wojtasik, Masecki, Niedziela, Żyta, Dziedzic), oraz popowymi (Kayah, Jimek). Jest członkiem polskiej edycji orkiestry światowej sławy kompozytorki Marii Schneider. Jest również saksofonistą zespołu Jazz Band Młynarski Masecki. Nagrał 12 albumów studyjnych, z czego cztery jako lider.



MICHAŁ JAROS – kontrabasista jazzowy, kompozytor. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Uznany za Nową Twarz Polskiego Jazzu, otrzymał liczne nagrody takie jak Grand Prix na festiwalu Jazz nad Odrą, I nagrodę w konkursie Jazz Juniors, czy nagrodę Grand Prix "Swingujący Kruk"na Hot Jazz Spring w Częstochowie. Laureat Stypendium Artystycznego Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia.

Koncertował z czołowymi muzykami jazzowymi takimi jak: Ishmael Wadada Leo Smith, Terence Blanchard, Ed Cherry, Ronnie Cuber, Judy Bady, Janusz Muniak, Zbigniew Namysłowski, Eryk Kulm, Grażyna Auguścik, Henryk Miśkiewicz, Artur Dutkiewicz i inni.

W grudniu 2018 r. nakładem poznańskiej wytwórni Multikulti Project ukazał się jego debiutancki album pt., "Floating Bridges" (MPJ023), na którym obok lidera występują: Maciej Obara, Piotr Damasiewicz, Jan Smoczyński oraz Michał Miśkiewicz.



KRZYSZTOF DZIEDZIC – jeden z czołowych polskich perkusistów, ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach. Laureat wielu indywidualnych nagród na festiwalach Jazz Juniors (1993-1997). Współpracował i nagrywał z wieloma znanymi polskimi i zagranicznymi muzykami: Tomasz Szukalski, Janusz Muniak, Adam Pierończyk, Piotr Wojtasik, Henryk Miśkiewicz, Jarosław Śmietana, Wojciech Karolak, Michel Donato, David Murray, Steve Logan. Koncertował na wszystkich znaczących festiwalach naszego kraju, m.in. Jazz Jamboree, Warsaw Summer Jazz oraz na terenie całej Europy. Od 2008 współpracował z zespołami Nigela Kennedy'ego, z którym przez kilka lat koncertował po całym świecie z takim artystami jak John Lord czy Richardo Galliano. W 2017 wydał swój debiutancki solowy album „Tempo", który został nominowany do nagrody Fryderyk 2018 w kategorii: „Fonograficzny Debiut Roku".



17 lutego (poniedziałek), 18.30

Raczkowski/Kostka Duo



Minimalistyczna faktura duetu jest dla nich przestrzenią intymnego dialogu. Ich muzyczne poszukiwania nie ograniczają się do współczesnego akustycznego jazzu, chłoną one także elementy muzyki nowej czy manier zaczerpniętych z folkloru. Rdzeń tego spotkania to absolutne otwarcie na tu i teraz improwizacji, nawiązujące niejako do Cage'owskiego idiomu przypadkowości w muzyce.



Franciszek Raczkowski

Pianista wrażliwy na każdy detal. Impresjonista. Improwizator, w niezwykły sposób wplatający w swój język improwizacji idiom klasycznej pianistyki, z którego wywodzi się jego tożsamość. Jego grę można usłyszeć na kilku różnorodnych stylistycznie albumach (m. in.'Time' Przemka

Kleczkowskiego i 'Hala' zespołu Królestwo Beskidu) oraz w muzyce zespołów Vibe Quartet,

Follow Dices, z którymi zdobył wiele nagród (Krokus Jazz Festival, Hanza Jazz Festival, Sibiu Jazz).

Jest również laureatem VIII Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Jazzowej w Katowicach. Jego debiutancki album (Franciszek Raczkowski Trio - Apprentice, wydawnictwo ForTune), zyskał wiele przychylnych opinii w środowisku muzycznym. Jan Ptaszyn Wróblewski stwierdził, że to muzyka z wielkimi nadziejami na przyszłość.Ta sama muzyka znalazła się, obok nagrań Sławka Jaskułke, Leszka Możdżera i Michała Tokaja, w japońskim wydaniu zestawiającym dokonania polskich pianistów (Polish Pianism, wydawnictwo CorePort, 2017).



Mikołaj Kostka

Esteta skrzypcowego brzmienia. Wrażliwiec i poszukiwacz. Kompozytor.

Eksperymentator, balansujący między wirtuozerską zadziornością, a minimalistyczno-ascetyczną przestrzenią, bliską ciszy.

Obecnie student Akademii Muzycznej w Katowicach. Współtwórca zespołu Raczkowski/Kostka Duo oraz lider formacji Follow Dices, laureata XIII Hanza Jazz Festiwal, wyróżnionego na Blue Note Poznań Competition 2017.

Maciej Obara powiedział o nim : "Bez wątpienia Mikołaj Kostka ma wielki dar do komponowania. Cechuje go ujmująca muzykalność oraz piękny dźwięk. Jego muzyka jest czarująca, a On sam chętnie sięga w niej do abstrakcji. Przed nami artysta różnych wymiarów."



24 lutego (poniedziałek), 18.30

Kotowicz/Grygo Duo



Kotowicz/Grygo duo jest najdłużej wykonywanym projektem przez powyższych artystów. Jego początki sięgają czasów gimnazjalnych kiedy w Szkole Muzycznej im. W. Lutosławskiego w Białymstoku stawiali pierwsze kroki w muzyce improwizowanej. To wtedy zaczęli poznawać pierwsze akordy jazzowe, wymieniać się skalami i nowymi odkryciami. Wspólnie rozwijana pasja doprowadziła ich do Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, na której studiowali na wydziale muzyki jazzowej. W repertuarze zespołu można usłyszeć całą gamę gatunków muzyki rozrywkowej m.in.: kompozycje własne, standardy jazzowe czy utwory z muzyki popularnej. W założeniu koncertowym muzycy starają się przybliżyć słuchaczom namiastkę historii jazzu oraz jego wiele odcieni.

Kuba Kotowicz jest absolwentem Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie wibrafonu i marimby profesora Bernarda Maseli. Prowadzi aktywne życie artystyczne występując jako wibrafonista, perkusista oraz jest też kompozytorem.

Jest laureatem wielu prestiżowych konkursów muzycznych m.in: konkursu wibrafonowego i marimbowego w ramach festiwalu DRUM FEST, Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Jazzowej w Katowicach, Ogólnopolskich przesłuchań CEA, PIF The Greatest International Accordion Prize” w Castelfidardo [Włochy] i wielu innych.

Jest członkiem takich zespołów jak: Kuba Kotowicz Quartet, XXANAXX (wersja akustyczna), Symetrio i Music Mahal, Bartłomiej Łupiński Quintet.

Na swoim koncie ma liczne występy na polskich jak i zagranicznych scenach muzycznych oraz współpracę z wieloma artystami tj. Baranovski, Atari Wu, Lukasyno, Edilson Sanchez. Do ważniejszych wydarzeń można zaliczyć: trasę koncertową “Ciepło Tour” z zespołem XXANAXX, solową trasę koncertową po Szwecji, koncert w ramach festiwalu Jazz Jamboree, koncert w Polskim Instytucie w Bratysławie [Słowacja], koncert zamykający galę festiwalu „OFF Camera“ w sali kongresowej ICE Kraków, koncert w ramach festiwalu „Industriada 2016 organizowanego przez Muzeum Śląskie oraz liczne występy na scenie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

W roku 2019 nakładem norweskiego wydawnictwa „Musikforlag“ wydał swój pierwszy utwór na wibrafon solo – Good Vibes.



Arek Grygo - pochodzący z Bialegostoku klawiszowiec, producent, absolwent Wydzialu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie elektronicznych instrumentow klawiszowych. Jest członkiem zespołów H2J Trio, Mow, Yukaa, na co dzień pracuje rownież z Dawidem Kwiatkowskim. Ma na koncie współpracę z takimi artystami jak: Daria Zawiałow, Olga Szomanska, Jules Buckley, Jacob Collier, Alfredo Rodriguez, Pedrito Martinez, Greg Clark Jr, Yoran Vroom, Wojtek Pilichowski, Pawel Tomaszewski, Robert Kubiszyn, Michal Dabrowka, Pawel Dobrowolski, Piotr Schmidt, Kuba Badach, Piotr Zaczek, Kinga Glyk.