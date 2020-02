Z vloga do telewizji. „Ooo Ciastko” w telewizji TVT

Wszystko zaczęło się od słodkiej pasji, która stała się sposobem na życie. Rudzianka specjalizuje się w przygotowywaniu tortów artystycznych, ale ma także niebanalne pomysły na wypieki. Ooo Ciastko to vlog z przepisami, a Elę spotkać można na eventach, warsztatach i targach.

- Tempo w ostatnim roku jest zawrotne. Moja pasja i pomysły na wypieki dzięki stronie www z vlogiem zaczęły docierać do szerokiej publiczności. Nakręciliśmy pierwsze filmiki i już po kilku miesiącach mój producent przyszedł z propozycją zrobienia programy dla TVT. Już nie mogę się doczekać! - mówi Ela Hurek.



– Ela to wielki talent. Jestem absolutnym fanem jej wypieków. W programie, w nowoczesny sposób pokażemy przepisy na wypieki i słodkości, a także najciekawsze miejsca na kulinarnej mapie Śląska i całej Polski. Będziemy zaskakiwać - mówi Tomasz Dziedzic z Halo Media, producent programu Ooo Ciastko, a także współtwórca i producent m.in. formatu telewizyjnego „To je Borowicz. Podróże ze smakiem”.

Program nadawany będzie od poniedziałku do piątku o stałej porze w telewizji TVT. Po premierze telewizyjnej, odcinki pojawią się w internecie na stronach TVT oraz na vlogu ooociastko.pl. Start 2 marca 2020.



Zobacz zwiastun na ooociastko.pl



Telewizja TVT dociera istnieje od 13 lat i zasięgiem dociera do 3,5 miliona widzów. Jest pierwszym w Polsce operatorem Multipleksu Lokalnego L2. Zasięgiem obejmuje cały Górny Śląsk, Zagłębie, Podbeskidzie oraz kilka powiatów województwa opolskiego.

TVT można także oglądać za pośrednictwem prawie wszystkich operatorów kablowych oraz wielu telewizji internetowych, dostępny jest także streaming online na stronach telewizjatvt.pl.



Producentem programu jest Halo Media z Katowic.