Odkryj smak przygody na TOUR SALON 2020

TOUR SALON to przestrzeń pełna podróżniczych emocji. Podczas 3 dni targowych będzie można poznać niezwykłe miejsca, które warto zobaczyć, a także wysłuchać fascynujących opowieści o ludziach, smakach, tradycjach. W programie także mnóstwo kreatywnych zajęć dla dzieci.

Polska do odkrycia

TOUR SALON to wydarzenie, które ma na celu zwiększyć rozpoznawalność miejsc – regionów, miast, obiektów turystycznych. Z takiej okazji skorzysta m.in. Wielkopolska, Poznań i powiat poznański zachęcają do bliższych i dalszych wypraw w miejsca nadal nieznane i jeszcze nieodkryte. Również województwo lubuskie zaprezentuje miejsca, które warto uwzględnić w weekendowych czy też w wakacyjnych planach, bo to przecież kraina jezior – El Dorado dla fanów sportów wodnych i wędkarzy. Podczas TOUR SALON będzie można zapoznać się też z ofertą turystyczną Mazowsza, a także dowiedzieć się dlaczego warto wybrać się do takich miejsc jak Beskidy, Kraina Lessowych Wąwozów, Lublin, Toruń czy Śląsk Cieszyński, które otrzymały tytuł Polskiej Marki Turystycznej przyznawany przez Polską Organizację Turystyczną.

Do eksplorowania Polski będzie zachęcać także Katarzyna Węgrzyn autorka niezwykle popularnego bloga Gdzie w Polsce na weekend, która przemierzyła kilometry podziemnych tras, odwiedziła obiekty z niezwykłą historią, znalazła miejsca, w których można spać w namiotach wiszących na zboczach gór, odkryła chatki hobbita i hotel z wnętrzami rodem z Alicji z Krainy Czarów. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają ciekawych miejsc do zobaczenia w Polsce, w szczególności do wypraw rodzinnych z dziećmi.

Przez wszystkie kontynenty

Propozycje dalszych wypraw podczas TOUR SALON przedstawią z kolei przedstawiciele biur podróży, oraz miast, regionów i atrakcji turystycznych znajdujących się poza granicami naszego kraju. Podczas targów będzie można zapoznać się m.in. ze szczegółami organizacyjnymi wypraw do najbardziej odległych zakątków świata takich jak Wietnam, Pakistan, USA. Nie lada gratką dla podróżniczych freaków na pewno będzie wyprawa rosyjskim lodołamaczem atomowym na Biegun Północny.

Do odkrywania smaku przygody będą zachęcać także zaproszeni podróżnicy. Gościem specjalnym TOUR SALON będzie Adam Borowicz znany z cyklu programów „To je Borowicz. Podróże ze smakiem”, który zabierze zwiedzających w kulinarną wyprawę po świecie, m.in. do Gruzji, Szkocji i na Wyspy Kanaryjskie.

Na Festiwalu wystąpi również Dorota Chojnowska – autorka bloga „Ale piękny świat – miej odwagę marzyć”. W 2019 roku odbyła ona podróż do Kazachstanu i właśnie tym doświadczeniem podzieli się z gośćmi targów. To będzie opowieść o stepie, wolności i tengri - religii przodków. Nie zabraknie też zapierających dech w piersiach krajobrazów oraz smaków tradycyjnej kuchni.

Na targowej scenie pojawi się także Magda Gorlas, która wraz z Karoliną Jonderko utworzyła pierwszą polską drużynę, która wzięła udział w „Mongol Rally”. To była podróż przez 15 krajów. Do celu, którym było Ułan Ude, prowadziły wszystkie rodzaje dróg, lasy, góry, stepy, pustynie, rzeki. 18 000 km w ciągu 6 tygodni to niezwykła przygoda i o niej właśnie usłyszymy podczas TOUR SALON.

W Festiwalu udział wezmą także Kasia i Łukasz – autorzy bloga „Gdzie słońce dla nas wschodzi”, którzy zrelacjonują swoją podróż po Bałkanach. Z kolei Marcin Glądała i Paweł Wach z Klubu Podróżników Soliści podpowiedzą jak przygotować się na pierwszą wyprawę do USA oraz które trasy trekkingowe w Islandii są najbardziej widowiskowe. Warto też spotkać się z twórcami serwisu Camprest, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i podpowiedzą jak przygotować się do wakacyjnego wyjazdu kamperem.

<< PROGRAM FESTIWALU PODRÓŻNIKÓW >>

Najlepsza lekcja ever, czyli bez nudy dla dzieci i młodzieży

TOUR SALON to wydarzenie, które do odkrywania świata zachęca także dzieci. To z myślą o nich przygotowywany został multidyscyplinarny projekt „Najlepsza lekcja ever!”. Podczas tegorocznej edycji młodzi odkrywcy będą mieli możliwość zgłębienia historii naszego kraju, poznania niezwykłych zjawisk przyrodniczych, przeprowadzenia doświadczeń, projektowania i wiele innych. Zaplanowana została między innymi wyjątkowa lekcja urbanistyki, ukazująca jak zmieniał się Poznań na przestrzeni wieków, którą poprowadzą pracownicy Bramy Poznania ICHOT. Uczniowie będą mogli także wcielić się w rolę domowych odkrywców i w „domopodobnym laboratorium”, przygotowanym przez Laboratorium Wyobraźni PPNT odkryją, że substancje, których używa się na co dzień świetnie nadają się do eksperymentowania. Nie zabraknie też lekcji historii, a te poprowadzą pracownicy z Parku Dzieje w Murowanej Goślinie i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. W programie wykład o tym jak żyli ludzie 1000 lat temu oraz warsztaty o intrygującej tematyce: Napisz kronikę Krzywoustemu.



Jeszcze więcej atrakcji dla dzieci

Podczas TOUR SALON będzie można poznać miniaturowy świat Kolejkowa i wziąć udział w warsztatach modelarskich. Park Mikroskala z Konina zaproponuje z kolei udział w warsztatach z projektowania i wydruku 3D, podczas których będzie można własnoręcznie stworzyć własny model przy użyciu niskotemperaturowych długopisów 3D. Na stoisku Akademii Piłkarskiej Reissa odbędą się natomiast warsztaty technik piłkarskich, konkursy i animacje. Chętni będą mogli spróbować swoich sił na polu do mini golfa.

TOUR SALON to idealne rozwiązanie na zimowy weekend i rozpoczęcie realizacji wakacyjnych marzeń. Wydarzenie potrwa od 14 do 16 lutego (piątek – niedziela). Na zwiedzających czekają atrakcje wystawców i niezwykłe opowieści o miejscach, ludziach, smakach, tradycjach - historie, które pozwolą poczuć atmosferę miejsca wszystkimi zmysłami i rozbudzą chęci, by ruszyć ku przygodzie!

Więcej informacji na: www.tour-salon.pl.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Świderska, e-mail: katarzyna.swiderska@mtp.pl, tel. 691 033 850