Eryk Waszczuk prezentuje nowego singla oraz zapowiada debiutancki album.

Piosenka opowiada o pogoni za marzeniami, i idealnym świecie bez konfliktów, widzianym oczami nastolatka. Niesie ze sobą ważne przesłanie, że od każdego z nas zależy, jaki jest świat w którym żyjemy. Kompozytorem utworu jest Tomasz „Konfi” Konfederak - lider i założyciel zespołu Ha Dwa O – znany również ze współpracy z takimi artystami jak Sarsa, Kasia Popowska czy ostatnio Siostra Janina. Piosenki zostały wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych przez Josha Harrisa jednego z najbardziej znanych i cenionych amerykańskich remixerów, DJ-ów i producentów, który miksował utwory zarówno ze sceny dance, jak i z klasyki rocka (np. The Killers, KoRn, The Lovemakers, Madonna, Britney Spears czy Alanis Morrisette). Na początku 2008 roku pracował z Sealem jako dyrektor muzyczny i instrumentalista podczas wielu z jego prywatnych koncertów, które miały miejsce zarówno w USA, jak i poza granicami Stanów Zjednoczonych. W 2007 i 2008 roku został nominowany do IDMA (International Dance Music Association) w kategorii „Najlepszy Remixer”. Tekst napisał Sebastian Płatek - manager Eryka. Autorem okładki jest Marta Kuziów, która współpracowała z Erykiem przy premierze singla „Zamień się ze mną na marzenia”.

Teledysk do obejrzenia pod adresem: https://youtu.be/gIPES2wTnp8

"Świat ze snu" to jedna z moich ulubionych piosenek jakie znajdą się na mojej debiutanckiej płycie. Tekst napisał dla mnie mój manager Sebastian. Jest efektem wielu rozmów które przeprowadziliśmy. Często rozmawialiśmy o swoich snach, a także o tym co się dzieje wokół nas, jak świat w którym żyjemy niszczymy. Całe pokolenia nie dbały o ekologię, o powietrze którym oddychamy. Najwyższy czas to zmienić. Piosenka opowiada także o miłości do drugiego człowieka oraz o dzieciństwie, by trwało jak najdłużej, by nie spieszyć się w dorosłość, bo przyjdzie na nią jeszcze czas. Uwielbiam śpiewać i dawać ludziom radość. Przekazywać emocje. Nie chcę za wszelką cenę gonić za popularnością, karierą, sławą i na siłę być dorosłym. Na to często zwracają mi uwagę rodzice, by cieszyć się chwilą - mówi Eryk.

Świat ze snu" jest zapowiedzią debiutanckiego albumu Eryka, zatytułowanego "Start. Rec" który ukaże się już 10 kwietnia. Tytuł płyty ma dwa znaczenia. Pierwsze – oznacza początek muzycznej drogi , przygody, na którą

złożyła się praca w studiu, pierwsze profesjonalne nagrania oraz autorskie piosenki. Drugie – w brzmieniu kojarzy się z serialem „Star Trek” – czyli z podróżami w kosmos, bo do takiej sytuacji można porównać wiele elementów, które złożyły się na drogę przebytą od momentu odpadnięcia z programu The Voice Kids do realizacji materiału na debiutancki album. Ponad rok ciężkiej pracy, pomysłów, zbierania środków potrzebnych na sfinansowanie projektu, koncertów, spotkań z fanami i realizacji marzenia pt. nagranie albumu. Na materiał zawarty na krążku złożyły się autorskie kompozycje jak również zaaranżowane na nowo covery. Do współpracy udało się zaprosić cenionych producentów i muzyków. Autorem i producentem większości utworów jest Szymon Folwarczny , współpracujący wcześniej z takimi wykonawcami jak Monika Brodka, Kamil Bednarek (podwójna platyna za album zespołu Star Guard Muffin), Sylwia Przybysz. Dwa utwory stworzył Tomasz „Konfi” Konfederak. Piosenki Jego autorstwa zostały wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych przez Josha Harrisa . Autorem jednej z kompozycji jest Michał Kush (na co dzień producent Darii Zawiałow). Na krążku usłyszymy świetnych muzyków. Na gitarach zagrał Robert Zając (Mioush, Holy Noiz) , na perkusji Łukasz Zając (Tulia, Negatyw), na saksofonie Marcin Kajper (Ray Wilson), a na instrumentach klawiszowych Łukasz Kozera (Hengelo).

Przypomnijmy, Eryk Waszczuk to 14-letni wokalista pochodzący z Międzyrzeca Podlaskiego. Był uczestnikiem pierwszej edycji programu The Voice Kids w drużynie Edyty Górniak, z którego odpadł na etapie Bitew. Występ Eryka z „Przesłuchań w ciemno, podczas których wykonał piosenkę „When A Man Loves A Woman” z repertuaru Michaela Boltona, w serwisie YouTube obejrzano ponad 7 mln razy. Eryk jako jedyny chłopiec otrzymał również wyróżnienie w programie Szansa na sukces, który stanowił eliminacje do festiwalu piosenki Eurowizja Junior. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Międzyrzecu Podlaskim oraz laureatem wielu konkursów wokalnych w kraju jak i zagranicą. W czerwcu 2018, wydał swój debiutancki singiel, którym był cover przeboju „One” z repertuaru grupy U2. Do utworu powstał teledysk, zrealizowany w Katowicach oraz w rodzinnym Międzyrzecu Podlaskim. Klip emitowano na antenach telewizji ogólnopolskiej, regionalnych oraz lokalnych. Video zostało zauważone przez największe portale informacyjne w Polsce. Po sukcesie „One” Eryk zmierzył się z przebojami duetu Marcus & Martinus - „Without You” (ponad 100 tys wyświetleń na YouTube) oraz „Mercy” Shawna Mendesa (ponad 60 tys odtworzeń na YouTube). W listopadzie 2018 ukazał się pierwszy autorski singiel Eryka zatytułowany "Horyzont". Piosenka przez 28 tygodni gościła na Liście Przebojów Polskiego Radia Dzieciom, w tym 20 razy zajmowała miejsce pierwsze. Do utworu powstał teledysk zrealizowany m.in w zabytkowej dzielnicy Katowic - Nikiszowiec. Eryk z piosenką „Horyzont” został również laureatem I edycji Konkursu Młodych Talentów organizowanego przez Polskie Radio Dzieciom. 1 czerwca 2019 swoją premierę miał utwór "Zamień się ze mną na marzenia" nagrany w duecie z Mariuszem Szabanem – uczestnikiem 9 edycji programu The Voice of Poland. Piosenka do słów Jacka Cygana w latach 80-tych została nagrana przez Stanisława Sojkę i Krzysztofa Antkowiaka i ukazała się na kultowej dziś płycie "Dyskoteka Pana Jacka". W oryginale nie doczekała się jednak nigdy wersji studyjnej. Eryk wystąpił również w kilku odcinkacj w roli prowadzącego kultowy „Teleranek” emitowany na antenie TVP ABC. Wziął również udział w realizacji okolicznościowych teledysków upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.