Klimatyczny teledysk zespół zdążył nakręcić jeszcze przed kwarantanną w jednej z legnickich knajpek. Pomysłodawczynią videoklipu jest Michalina Maruniak – wokalistka zespołu, która w klipie występuje w dwóch rolach (kobiecej i męskiej): „Zawsze marzyłam, żeby zagrać mężczyznę. Dzięki temu teledyskowi to marzenie się spełniło. Znajomi dzwonią i dopytują, czy to ja, więc chyba dobrze mi poszło.” Także od niej wyszedł pomysł, aby klip był czarno-biały.

„Poradnia rodzinna” to uniwersalna piosenka dla każdego, kto ma rodzinę, czy jest w związku. To utwór wyrastający z nadziei, że nawet jeśli w tym związku się nie układa, to nie należy się poddawać, że jeśli spróbujemy, uda się ten związek uratować. W czasach, kiedy związki międzyludzkie są bardzo kruche i krótkotrwałe, zrywane z byle powodu, legniccy artyści stworzyli utwór, który może skłaniać do przemyśleń nad naszymi relacjami. „To piosenka idealna na kwarantannę, wszyscy siedzimy teraz w domach, więc mamy dużo czasu na myślenie nad naszym życiem. Myślę, że dzięki tej izolacji lepiej odkrywamy to, co dla nas ważne, czego chcemy w życiu, na czym nam najbardziej zależy” – mówi Maruniak.

Ze względu na epidemię Kminek aktualnie nie koncertuje, ale dzięki temu czasowi artyści twórczo się rozwijają i planują nagrywanie nowego materiału online. Niewykluczone, że niecodzienna sytuacja zainspiruje ich do stworzenia utworów zupełnie innych od dotychczasowego dorobku. Spragnionych nowych materiałów muzycy zapraszają na swój fanpage: https://www.facebook.com/kminekproject/

Kminek to trio: Michalina Maruniak – wokalistka i współkompozytorka repertuaru; Jerzy Delwo – gitara basowa, teksty, muzyczny „mózg” zespołu oraz Paweł Zając – gitary. W koncertowym składzie grupę wspomagają gitarzysta Arek Halikowski – gitary, Adam Rorat – klawisze oraz perkusista Bartek Woźniak.