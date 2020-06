Rusza cykl koncertów WYGRAMY MUZYKĄ! Projekt jakiego jeszcze nie było.

Koncerty online w nowej odsłonie

WYGRAMY MUZYKĄ to projekt cyklu koncertów on-line. Powstał z wiary w siłę muzyki i koncertowej pasji. Początkowo miały to być po prostu koncerty online, jednak biorąc pod uwagę doskwierający brak kontaktu z publicznością, organizatorzy chcieli czegoś więcej. Odpowiedzieli więc na tą potrzebę i znaleźli rozwiązanie. Każdy koncert to wyjątkowe muzyczne wydarzenie, zarówno dla fanów, jak i tych, którzy doskonalą swój muzyczny kunszt oraz profesjonalnych muzyków. To, co wyróżnia projekt, to streaming na 7 kamer! Każda kamera śledzi innego muzyka. Dosłownie patrzy mu na ręce, a widz decyduje, który kanał ogląda. Może skupić uwagę na wybranym muzyku i podejrzeć jego warsztat lub oglądać profesjonalny, realizatorski miks. Ponadto widz ma możliwość zmiany kanałów tyle razy podczas koncertu, ile chce. To daje zupełnie nowe możliwości w zakresie odbioru muzyki na żywo.

Do tego warto dodać szereg atrakcji, takich jak wywiady z muzykami, do których pytania układają… sami widzowie. Rozmowy poprowadzi redaktor muzyczny Piotr Metz! Obalając to, co doskwiera muzykom i fanom najbardziej – brak kontaktu na żywo, w tym projekcie to fani komentują, a muzycy odpowiadają podczas koncertów w czasie rzeczywistym. Dzięki nowoczesnym technologiom i wykorzystaniu sprzętu, uczestnicy poczują się jakby oglądali koncert na żywo! O stronę wizualną zadbał mistrz plakatów, znany ilustrator, grafik i muzyk – Dawid Ryski. Takie połączenie może dać tylko jedno – wyjątkowy projekt!

Wielki początek – pierwszy koncert już w lipcu!

Koncerty startują już w lipcu. Jako pierwszy, już 5. lipca, wystąpi zespół VooVoo, który łączy rożne style muzyczne, dużą dozę improwizacji i lidera w osobie Wojciecha Waglewskiego. W kolejnych odsłonach zobaczymy równie znane postaci świata muzyki. Kolejne nazwiska pojawią się wraz z nowymi datami koncertów.

Właśnie ruszyła sprzedaż biletów.

Informacje o projekcie i koncertach: www.wygramymuzyka.pl

Bilety: https://bit.ly/2BS09lX

Zapraszamy do wspólnej podróży do krainy muzyki. Wygramy muzyką!