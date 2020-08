K-ESSENCE powraca z nowym albumem UNISON

“Unison” można odbierać jako koncept album - to 8 połączonych historii dwojga bohaterów Lou i Polly” - mówi muzyk. “Myślę, że gdyby David Lynch kręcił dziś Twin Peaks to ta płyta mogłaby spokojnie posłużyć za soundtrack”.



I faktycznie - atmosfera na płycie od początku do końca jest gęsta i mroczna jak w nowojorskiej palarni opium z lat 30 a każdy kolejny utwór przynosi nową odsłonę wielowątkowej historii.



“Mijamy Ryana Goslinga w jego Chevy Malibu, czuć zapach perfum młodej Kylie Minogue pomieszany ze strachem pacjentów z „Lotu nad Kukułczym Gniazdem”. Jezus pojawia się równie często jak sroga pielęgniarka albo usłużny diler. Każde z nich potrafi dać bohaterom tyle samo bólu co chwilowego ukojenia. Postacie z filmu K-Essence próbują bezustannie wynurzać się z morza strachu, pożądania i bezradności, ale bardzo rzadko im się to udaje.” - czytamy w recenzji.



“Utwory z „UNISON” grałem na koncertach w całej Europie i widziałem jak wywołują u odbiorców niepokój, czasem wzruszają, częściej szokują, ale zawsze zostawiają jakiś ślad. To na pewno nie jest lekka i łatwa muzyka dla każdego, ale jak ktoś ją poczuje to wsiąka na dobre.” - mówi K-ESSENCE.

Lockdown nie przeszkadza muzykowi w koncertowaniu. Co czwartek na Facebooku prowadzi Live From Studio, gdzie gra i rozmawia z fanami.



UNISON to trzeci longplay K-ESSENCE. Poprzedni “We Prefer the Night” gościł w niemieckich rozgłośniach radiowych, w stacjach VIVA i MTV Germany. Na debiutanckiej, solowej płycie Prince of Pawns chwalono artystę za wszechstronność i talent do pisania piosenek w klasycznym stylu. Macierzysta formacja artysty, NeLL była m.in. częstym gościem trójkowego programu i składanek Offensywa. Zespół wystąpił kilkakrotnie w Studiu im. Agnieszki Osieckiej.



Album UNISON dostępny jest na platformach cyfrowych od 30. lipca.

https://open.spotify.com/album/3M3aGk9Y208vjQwd9VIuAX



Do tej pory ukazały się dwa teledyski promujące płytę:

“Bengal Tiger” https://www.youtube.com/watch?v=Z-QheCWS50I

“Narcotect” https://www.youtube.com/watch?v=7iZXiWcs-eU



Premiera video trzeciego singla „Unison” przewidziana jest na 20. sierpnia.