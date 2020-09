Ostatnie bilety na jesienne koncerty Agnieszki Chylińskiej

W tym roku Agnieszka Chylińska, jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, obchodzi 25-lecie swojej działalności artystycznej. Z tej okazji powstała trasa jubileuszowa, której koncerty miały się odbyć w największych miastach w Polsce. Sama Artystka o trasie mówi tak: „Na samą myśl o mojej Trasie 25-lecia czuję ogromną euforię i entuzjazm. To moje życie, największa miłość i najcudowniejsza relacja: ja i Publiczność. Bo koncert to zawsze duet: artysta i ludzie, którzy go cenią i uwielbiają słuchać. ”

Pandemia COVID-19 i towarzyszący jej lockdown pokrzyżowały plany organizatorów i wszystkie koncerty trzeba było przenieść na późniejsze terminy.

Teraz, po sukcesie koncertów w amfiteatrach w Mrągowie, Ostródzie i Płocku, Agnieszka Chylińska wreszcie wraca do spotkań ze swoją ukochaną publicznością. Najbliższe koncerty odbędą się według następującego planu:

13 września Zielona Góra, Hala MOSiR

18 września Kielce, Amfiteatr Kadzielnia

19 września Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Zarówno Agnieszka Chylińska, jej management, jak i Wagart – organizator koncertów – przykładają ogromną wagę do bezpieczeństwa wszystkich osób uczestniczących w koncertach oraz zatrudnionych przy ich realizacji. Dlatego, aby spełnić wszystkie wymogi sanitarne i inne, związane z COVID-19, w Zielonej Górze i Opolu odbędą się po dwa koncerty każdego dnia. Widzowie tych koncertów zostali podzieleni według miejsca zakupu biletu. Apelujemy do wszystkich, którzy kupili bilety na koncerty w Zielonej Górze i Opolu, aby sprawdzili poniższy harmonogram:



Zielona Góra

Bilety zakupione poprzez zamówienia grupowe

godz. 14:00 – otwarcie bram dla publiczności

godz. 15:00 – koncert

Bilety zakupione przez bileterie: E-bilet, empik, going, ticketmaster, bilety FM, eventime, w kasach Empiku

godz. 18:00 – otwarcie bram dla publiczności

godz. 19:00 – koncert



Opole

Bilety zakupione przez bileterie: E-bilet, empik, going, ticketmaster, bilety FM, eventime, w kasach Empiku, oraz część biletów zakupionych poprzez zamówienia grupowe zgodnie z przesłaną informacją:

godz. 14:30 – otwarcie bram

godz. 15:30 – kampania społeczna “Pali się, bądź czujny”

godz. 16:00 - koncert

Bilety zakupione przez Kasa NCPP oraz pozostała część biletów zakupionych przez zamówienia grupowe

godz. 18:00 – otwarcie wejść dla publiczności

godz. 19:00 – kampania społeczna “Pali się, bądź czujny”

godz. 19:30 - koncert