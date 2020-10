Promocyjna pula biletów na III Katowice Music Colours

W sprzedaży jest promocyjna pula biletów na wydarzenie w cenie 25zł. - "Gramy bezpiecznie. Na prośbę fanów w tym roku zapewnimy także miejsca siedzące. Ze względu na restrykcje pandemiczne, w sprzedaży jest tylko ograniczona pula biletów. Spotykamy się w kameralnym gronie." - mówi Grzegorz Kapołka, dyrektor artystyczny festiwalu.



Katowice Music Colours Festival to pełna paleta kolorów muzyki improwizowanej na najwyższym poziomie. Inicjatorem i dyrektorem artystycznym festiwalu jest słynny śląski bluesman Grzegorz Kapołka. Główną ideą festiwalu jest prezentacja artystów polskich i zagranicznych z ogromnym dorobkiem, nowatorskich, sięgających po bezkompromisowe rozwiązania.



W trakcie festiwalu odbędą się dwa koncerty. Pierwszy to Kapołka-Gralak Special Project w składzie: Antoni Ziut Gralak (trąbka), Grzegorz Kapołka (gitara), Darek Ziółek (bas), Mirek Rzepa (gitara) oraz Alan Kapołka (perkusja). – „Zagramy przede wszystkim nowe kompozycje, fuzję jazzu i rocka. Ze względu na udział Ziuta Gralaka i obecność jego trąbki w koncercie, chciałbym, żeby spora część koncertu to była muzyka przestrzenna, trąbka ma w sobie taki koloryt który prowokuje tego typu estetykę.” – mówi Grzegorz Kapołka, dyrektor artystyczny festiwalu.



Druga gwiazda wieczoru to klasyczne fortepianowe trio jazzowe Wojciech Karolak Trio w składzie: Wojciech Karolak (fortepian), Paweł Pańta (bas), Arek Skolik (perkusja), które zaprezentuje utwory z ostatniej płyty wirtuoza organów Hammonda, pianisty, kompozytora i aranżera pt. „Moontag”. Album wypełniają kompozycje wybitnych postaci polskiej muzyki: Karolaka, Kurylewicza, Komedy, Wasowskiego, jak również twórców amerykańskich tj. Ellington, Previn, Robinson, Lane i Hefti. Melodyjność gry Karolaka, jego swing, umiar i wyczucie formy doskonale łączą się z błyskotliwymi i śpiewnymi solówkami basu oraz bluesowym i swingowym brzmieniem sekcji rytmicznej napędzanej przez Skolika.



Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Gitara i Blues, a współgospodarzem Miasto Katowice. Dla organizatorów najważniejsze jest, aby pomimo trudnego czasu, w jakim się znaleźliśmy, nie odpuszczać i kontynuować festiwal dostarczając Katowiczanom wartościowej muzyki.



Katowice Music Colours Festival

30 października 2020

P23 Katowice, ul. Porcelanowa 23.



Kapołka-Gralak Special Project

Wojciech Karolak Trio



godz. 19:00

otwarcie bram: 18:00





PIerwsza pula biletów w obniżonej cenie 25 zł (do wyczerpania) dostępna jest w systemie eBilet: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/katowice-music-colours-festival/