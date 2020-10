Katowice Music Colours Festival zmienia line-up. Dołącza Marcin Wyrostek Trio.

Jak informuje dyrektor artystyczny III Katowice Music Colours Festival, Grzegorz Kapołka, z powodu pandemii, Karolak odwołał swoją trasę koncertową, a tym samym udział w festiwalu. Luka została szybko wypełniona przez cieszącego się wielką estymą krytyków i słuchaczy, śląskiego artystę Marcina Wyrostka ze swoim zespołem. -"Zapraszam już 30 października 2020 aby uczestniczyć w mieszaniu kolorów muzyki po raz trzeci" - mówi Kapołka.



Koncert odbędzie się w reżimie sanitarnym. Do dyspozycji gości jest ograniczona pula biletów (25% pojemności sali). Zakupione bilety zachowują ważność.

W sprzedaży jest promocyjna pula biletów na wydarzenie w cenie 25zł. - "Gramy bezpiecznie. Na prośbę fanów w tym roku zapewnimy także miejsca siedzące. Ze względu na restrykcje pandemiczne, w sprzedaży jest tylko ograniczona pula biletów. Spotykamy się w kameralnym gronie." - mówią organizatorzy.



Katowice Music Colours Festival to pełna paleta kolorów muzyki improwizowanej na najwyższym poziomie. Inicjatorem i dyrektorem artystycznym festiwalu jest słynny śląski bluesman Grzegorz Kapołka. Główną ideą festiwalu jest prezentacja artystów polskich i zagranicznych z ogromnym dorobkiem, nowatorskich, sięgających po bezkompromisowe rozwiązania.



W trakcie festiwalu odbędą się dwa koncerty. Pierwszy to Kapołka-Gralak Special Project w składzie: Antoni Ziut Gralak (trąbka), Grzegorz Kapołka (gitara), Darek Ziółek (bas), Mirek Rzepa (gitara) oraz Alan Kapołka (perkusja). – „Zagramy przede wszystkim nowe kompozycje, fuzję jazzu i rocka. Ze względu na udział Ziuta Gralaka i obecność jego trąbki w koncercie, chciałbym, żeby spora część koncertu to była muzyka przestrzenna, trąbka ma w sobie taki koloryt który prowokuje tego typu estetykę.” – mówi Grzegorz Kapołka, dyrektor artystyczny festiwalu.



Druga gwiazda wieczoru to trio Marcina Wyrostka w składzie Marcin Wyrostek - akordeon, Piotr Zaufal - gitara basowa, Krzysztof Nowakowski- instrumenty perkusyjne. Marcin Wyrostek to akordeonista, zwycięzca polskiej, drugiej edycji programu Mam Talent. Jest wykładowcą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Akordeonistów. Jest założycielem kilku projektów muzycznych w tym "Marcin Wyrostek Corazon" oraz "Marcin Wyrostek Corazon & Dance Show" z udziałem najlepszych polskich tancerzy - Anny Głogowskiej ,Jana Klimenta i Tomasza Barańskiego.

Nagrał sześć autorskich płyt, za które otrzymał m.in. siedem platynowych płyt oraz nominację do nagrody Fryderyki oraz nagrodę na Festiwalu TOP Trendy. Wykonuje muzykę klasyczną, jazzową i ethno folk. Kluczowym elementem jego tożsamości muzycznej jest improwizacja.



Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Gitara i Blues, a współgospodarzem Miasto Katowice. Dla organizatorów najważniejsze jest, aby pomimo trudnego czasu, w jakim się znaleźliśmy, nie odpuszczać i kontynuować festiwal dostarczając Katowiczanom wartościowej muzyki.



Katowice Music Colours Festival

30 października 2020

P23 Katowice, ul. Porcelanowa 23.



Kapołka-Gralak Special Project

Marcin Wyrostek Trio



godz. 19:00

otwarcie bram: 18:00



PIerwsza pula biletów w obniżonej cenie 25 zł (do wyczerpania) dostępna jest w systemie eBilet: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/katowice-music-colours-festival/