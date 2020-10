Ostatnie dni zgłoszeń zespołów na Imielin Blues Festival. Znamy line-up festiwalu.

Konkursowe przesłuchania oraz festiwalowe koncerty w ramach tegorocznej, jedenastej edycji Imielin Blues Festival, odbędą się w dniach 7-8 listopada 2020.



- Jak co roku: podstawowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie zgłoszenia wraz z dwoma nagranymi utworami, które będą materiałem dla komisji kwalifikacyjnej. W konkursie mogą wziąć udział tylko zespoły nieprofesjonalne, czyli takie, które nie mają podpisanego kontraktu z żadnym impresariatem i wytwórnią płytową. Zapraszam utalentowanych artystów, grających szeroko rozumianego bluesa do spróbowania sił na festiwalu – mówi Grzegorz Kapołka, dyrektor IBF oraz przewodniczący konkursowego jury.



Materiały można przesyłać tylko online - pocztą elektroniczną na adres e-mail: sokolnia@imielin.pl. Najciekawsze propozycje zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu. W nim wykonawcy zagrają na żywo na scenie DK „Sokolnia” w pierwszym dniu festiwalu.



7 - 8 listopada 2020

D.K. Sokolnia w Imielinie



7.11 Konkurs zespołów bluesowych,



godz. 14:00

Nagrody:

I miejsce 2000 PLN brutto

II miejsce 1500 PLN brutto

III miejsce 1000 PLN brutto



godz: 18:00

- wręczenie nagród Laureatom konkursu

- koncert Laureatów konkursu



Koncert: Jacek Szuła - Damian Luber Kwartet



8.11 Koncert Główny

godz: 18:00



Adam Bartoś Band

Łukasz Gorczyca i Przyjaciele