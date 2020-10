III Katowice Music Colours Festival przesunięty

Wszystkie bilety zachowują ważność. Nowa data festiwalu zostanie podana wraz z rozwojem sytuacji pandemicznej w kraju. Więcej informacji wkrótce.



Katowice Music Colours Festival to pełna paleta kolorów muzyki improwizowanej na najwyższym poziomie. Inicjatorem i dyrektorem artystycznym festiwalu jest słynny śląski bluesman Grzegorz Kapołka. Główną ideą festiwalu jest prezentacja artystów polskich i zagranicznych z ogromnym dorobkiem, nowatorskich, sięgających po bezkompromisowe rozwiązania.



Podczas III Katowice Music Colours Festival odbędą się dwa koncerty. Pierwszy to Kapołka-Gralak Special Project w składzie: Antoni Ziut Gralak (trąbka), Grzegorz Kapołka (gitara), Darek Ziółek (bas), Mirek Rzepa (gitara) oraz Alan Kapołka (perkusja). – „Zagramy przede wszystkim nowe kompozycje, fuzję jazzu i rocka. Ze względu na udział Ziuta Gralaka i obecność jego trąbki w koncercie, chciałbym, żeby spora część koncertu to była muzyka przestrzenna, trąbka ma w sobie taki koloryt który prowokuje tego typu estetykę.” – mówi Grzegorz Kapołka, dyrektor artystyczny festiwalu.



Druga gwiazda wieczoru to trio Marcina Wyrostka w składzie Marcin Wyrostek - akordeon, Piotr Zaufal - gitara basowa, Krzysztof Nowakowski- instrumenty perkusyjne. Marcin Wyrostek to akordeonista, zwycięzca polskiej, drugiej edycji programu Mam Talent. Jest wykładowcą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Akordeonistów. Jest założycielem kilku projektów muzycznych w tym "Marcin Wyrostek Corazon" oraz "Marcin Wyrostek Corazon & Dance Show" z udziałem najlepszych polskich tancerzy - Anny Głogowskiej ,Jana Klimenta i Tomasza Barańskiego.

Nagrał sześć autorskich płyt, za które otrzymał m.in. siedem platynowych płyt oraz nominację do nagrody Fryderyki oraz nagrodę na Festiwalu TOP Trendy. Wykonuje muzykę klasyczną, jazzową i ethno folk. Kluczowym elementem jego tożsamości muzycznej jest improwizacja.



Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Gitara i Blues, a współgospodarzem Miasto Katowice.