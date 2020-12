Stacja Narciarska Soszów rozpoczyna sezon zimowy

Soszów zainauguruje sezon narciarski jazdą wieczorną w piątek 4 grudnia 2020. Tego dnia stacja będzie czynna od godziny 17:00 do 21:30. W weekend narciarze i snowboardziści będą mogli szusować w godzinach od 8:00 do 21:30.



"Na prośbę naszych gości, w tym roku rozpoczęliśmy naśnieżanie od najdłuższej, niebieskiej trasy nr 2. I to właśnie na popularnej "dwójce" będziemy mogli szusować od najbliższego weekendu" - mówią właściciele SN Soszów.



Start sezonu odbędzie się w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS dla stacji narciarskich. Na stokach Soszowa gastronomia będzie funkcjonować tylko w systemie "na wynos".



Stacja Narciarska Soszów to trasy o łącznej długości ponad sześciu kilometrów, starannie przygotowane, regularnie naśnieżane i ratrakowane. Kolej krzesełkowa oraz wyciągi narciarskie wywożą narciarzy i snowboardzistów do miejsc, skąd mogą wybierać spośród sześciu zróżnicowanych tras. Ponadto, przy dolnej stacji do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów oddana jest dobrze wyposażona wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego, funkcjonuje także szkółka narciarska.



Decyzja o otwarciu ośrodka w nadchodzącym tygodniu będzie podawana na bieżąco w mediach społecznościowych oraz na stronach www.soszow.pl



- Szusujemy bezpiecznie, w reżimie sanitarnym. Prosimy wszystkich gości o przestrzeganie wytycznych GIS dla stacji narciarskich. Samochodem z Katowic do Soszowa dojedziemy w godzinę i praktycznie bez korków na drogach. Droga na stację będzie regularnie odśnieżania. Co roku powiększana jest liczba miejsc parkingowych, nie powinno więc być problemów ze znalezieniem miejsca dla swoich czterech kółek – mówi Tomasz Dziedzic, rzecznik prasowy Stacji Narciarskiej Soszów.



SN Soszów jest częścią Wiślańskiego Skipassu - zrzeszenie 15. stacji narciarskich z Ustronia, Wisły i Istebnej. Najważniejszym udogodnieniem jest wspólny Skipass, który pozwala szusować na wszystkich stokach Wiślańskiego Skipassu.