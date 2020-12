Stacja Narciarska Soszów otwarta od rana do nocy

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd od 28 grudnia, SN Soszów od dzisiaj zaprasza narciarzy i snowboardzistów od rana do nocy. Stacja będzie czynna od godziny ósmej do północy.

Ze względu na obostrzenia, szusowanie na stokach Soszowa odbywa się w reżimie sanitarnym. Narciarze i snowboardziści już teraz mogą zaplanować jednodniowe wypady w okresie świątecznym.

Rozkład jazdy SN Soszów w grudniu:

18 - 23 grudnia 2020: 08:00 - 24:00

24 grudnia 2020: 08:00 - 15:30

25 - 27 grudnia 2020: 08:00 - 24:00

(Przerwa na ratrakowanie tras od 15:30 do 17:00)

SN Soszów funkcjonuje w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS dla stacji narciarskich.

Stacja Narciarska Soszów to trasy o łącznej długości ponad sześciu kilometrów, starannie przygotowane, regularnie naśnieżane i ratrakowane. Kolej krzesełkowa oraz wyciągi narciarskie wywożą narciarzy i snowboardzistów do miejsc, skąd mogą wybierać spośród sześciu zróżnicowanych tras. Ponadto, przy dolnej stacji do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów oddana jest dobrze wyposażona wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego, funkcjonuje także szkółka narciarska.

SN Soszów jest częścią Wiślańskiego Skipassu - zrzeszenie 15. stacji narciarskich z Ustronia, Wisły i Istebnej. Najważniejszym udogodnieniem jest wspólny Skipass, który pozwala szusować na wszystkich stokach Wiślańskiego Skipassu.

