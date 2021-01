W briefie udział wezmą:

Arkadiusz Matuszyński - pełnomocnik zarządu Wiślańskiego Skipassu

Tomasz Bujok - Burmistrz Miasta Wisła

Przedstawiciele Szczyrkowskiej Izby Gospodarczej

Przedsiębiorcy z Wisły

Przedstawiciele stoków narciarskich zrzeszonych w Wiślańskim Skipassie

Organizatorzy zaprezentują swoje stanowisko w związku z wprowadzonymi dotychczas, oraz ewentualnymi przyszłymi obostrzeniami.

Wiślański Skipass brief prasowy

Poniedziałek 11 stycznia, godz. 09:30

Rynek Wisła

Plac Bogumiła Hoffa

43-460 Wisła

Brief odbędzie się na wolnym powietrzu, w reżimie sanitarnym, prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości na miejscu. Do Państwa dyspozycji na miejscu będzie dostęp do zasilania.

Liczymy na Państwa obecność.

Proszę o zwrotkę potwierdzającą udział oraz ilość osób z Państwa redakcji. Będę również do Państwa dyspozycji na miejscu.

Tomasz Dziedzic

HALO MEDIA

mob. +48 502098855

tomek@halomedia.pl

www.halomedia.pl