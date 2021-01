Na Śląsku i w USA powstaje film dokumentalny o życiu Kai Mireckiej-Ploss

Kaja Mirecka - Ploss to pochodząca z biednej rodziny śląskiej o polsko-niemiecko-węgiersko-żydowskich korzeniach pisarka, projektantka mody i działaczka społeczna. Bohaterka to też wielka społeczniczka, była więźniarka w obozie pracy na terenie Niemiec i emigrantka. Już niebawem widzowie będą mogli wybrać się w podróż po niezwykłym i jakże bogatym życiu Mireckiej - Ploss.

Film oparty jest na scenach kręconych metodą „direct cinema”, wywiadach oraz na wybranych archiwalnych materiałach filmowych i fotograficznych, pochodzących z archiwów filmowych oraz zbiorów prywatnych na całym świecie. Grünberg dotarł z kamerą do tych miejsc na świecie, które ukształtowały bohaterkę taką, jaką znamy ją dziś.



- Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w 2017 roku. Byliśmy z kamerą w Waszyngtonie, gdzie Kaya mieszka, towarzyszyliśmy jej podczas 94., 95. oraz 96. urodzin. W Polsce odwiedziliśmy Rudę Śląską oraz w Nakło Śląskie, gdzie mieści się Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej. - mówi Barbara Grünberg z Fundacji LOGTV Films Polska, producentka dokumentu.



Mieszkający ostatnio w Meksyku, Sławomir Grünberg to wielokrotnie nagradzany reżyser, producent i operator filmów dokumentalnych. Jako absolwent wydziału reżyserii łódzkiej szkoły filmowej, wyemigrował do USA w 1981 roku i od tego czasu wyreżyserował i wyprodukował ponad 45 filmów dokumentalnych o tematyce społecznej, ekologicznej i problemach niepełnosprawności. Grünberg jest zdobywcą prestiżowej nagrody Emmy za film „Modlitwa szkolna”. Dwa filmy, do których był twórcą zdjęć, uzyskały nominację do Oscara.



Muzykę do filmu skomponowali wybitni śląscy muzycy - pochodzący z Imielina, gitarzysta jazzowo-bluesowy Grzegorz Kapołka, oraz basista i pianista jazzowy Darek Ziółek.



Premierowe pokazy odbędą się w Waszyngtonie oraz jesienią w Katowicach. - Cieszę się, że premiera filmu „Ja, Kaya – dziołcha ze Śląska” odbędzie się w Katowicach, ponieważ jest to jedno z najszybciej rozwijających się miast, słynące z wielu niepowtarzalnych miejsc kultury, takich jak Spodek czy NOSPR. Kiedy mieszkałem jeszcze w Polsce, zapamiętałem je jako szare, tymczasem teraz to bardzo nowoczesna metropolia, której kultura jest znaczącym filarem. Pracując z muzykami, którzy skomponowali i nagrali muzykę do filmu „Ja, Kaya…”: Grzegorzem Kapołką i Dariuszem Ziółkiem, zrozumiałem, dlaczego miastu został przyznany przez UNESCO tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. Cieszę się, że premiera mojego filmu dołoży cegiełkę do kulturalnego aspektu tegoż miasta.” - mówi Sławomir Grünberg.



Postprodukcja filmu również odbywa się w Katowicach i na Śląsku. - Film jest bardzo poruszający.. Praca z takim reżyserem to dla nas ogromne wyróżnienie. - powiedział Tomasz Dziedzic, właściciel katowickiej firmy producenckiej HALO MEDIA, kierownik postprodukcji „Ja Kaya..”. Za montaż odpowiada Monika Maruszczak.



Szczegóły na stronach:

Barbara Grünberg, Fundacja LOGTV Films Polska – z wykształcenia polonistka, menedżer kultury i coach biznesu. Pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie pracowała jako nauczyciel i dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Od grudnia 2019 mieszka wraz z mężem w Meksyku i zajmuje się produkcją filmową, dystrybucją filmów i organizacją pokazów filmowych na całym świecie. Lubi spędzać czas wolny na pisaniu, między innymi jest autorką książki „Sławomir Grünberg – człowiek z kamerą”.