"W ten weekend wraz ze wspaniałymi aktywistami ze Stowarzyszenia Zielone Załęże będziemy prowadzić kiermasz książek. Tytuły będą zaskakiwać i na pewno znajdziecie kilka perełek. Cenę za książkę ustalacie sami." - mówią organizatorzy wydarzenia.



Celem kiermaszu jest zbiórka pieniędzy na akcje Zielonego Załęża. Stowarzyszenie podejmuje wiele działań na rzecz dzielnicy. Osoby, które zechcą przekazać książki na kiermasz, mogą je przynieść w sobotę i niedzielę na wydarzenie.



Rynek Smaku na Obrokach w Katowicach to nowa lokalizacja na ekologicznej mapie Katowic. Miejsce, gdzie zdrowa żywność łączy siły z regionalnym smakiem. Rynek Smaku to miejski bazar, na którym można zakupić zdrowe produkty - pochodzące z ekologicznych upraw i składników.



Stowarzyszenie Zielone Załęże, to ekipa społeczników, z których zdecydowana większość to mieszkańcy Załęża (choć do ich szeregów przyciąga również osoby spoza dzielnicy). Działalność aktywistów skupia się głównie wokół zagadnień zieleni miejskiej, rewitalizacji miejskich zieleńców, podwórek, aktywizacji mieszkańców, organizacji wydarzeń i imprez lokalnych: akcje nasadzeń, sprzątanie dzielnicy, street art, biegi etc.





Gdzie i kiedy?

Sobota 27.02.2021 i Niedziela 28.02.2021

godz. 11:00 - 13:00

Katowice, ul. Obroki 130, Hala nr 1. Brama nr 9.