Ooo Ciastko od 3 kwietnia w TVS

Ela specjalizuje się w przygotowywaniu tortów artystycznych, ale ma także niebanalne pomysły na wypieki. Prowadzi pracownię cukierniczą oraz vloga z przepisami pod jedną nazwą Ooo Ciastko, słynie z zamiłowania do używania zdrowych składników, niemarnowania jedzenia i podkręcania tradycyjnych przepisów własnym twistem. Jej programy można było do tej pory oglądać w internecie oraz w lokalnej telewizji TVT.



- Czas na szerszy format, w którym pokażę zarówno klasyczne przepisy na wypieki, jak i ich zdrowe, wegańskie czy bezglutenowe wersje. Wszystko oczywiście z moimi wariacjami. Będzie pysznie, bardzo cieszę się z zaproszenia Telewizji TVS - mówi prowadząca, Ela Hurek.



W każdym z odcinków Ooo Ciastko zobaczymy dwa przepisy na słodkości i wypieki, które każdy będzie mógł odtworzyć w domowej kuchni. Elę w kilku odcinkach wspomogą jej córki - Hania i Ola.



- Wydłużony do 15 minut format pozwoli nam na pokazanie krok po kroku, w nowoczesny sposób jak szybko przygotować smaczne wypieki i słodkości. Szykujemy kilka niespodzianek, również w realizacji i sposobie pokazywania tego, co Ela przygotuje widzom. Czas na powiew świeżości wśród tego, co możemy upiec w domowym zaciszu, jak to może wyglądać i smakować. Jestem przekonany, że format spodoba się widzom w całej Polsce - mówi Tomasz Dziedzic, twórca i reżyser programu Ooo Ciastko. Dziedzic ma swoim koncie, jako współtwórca i producent, ponad sto odcinków lubianych programów kulinarno - podróżniczych.



Emisja od soboty 3 kwietnia o godzinie 13:05 w TVS. Powtórki w środy o 18:50, piątki o 18:45 i niedziele o 10:35.



Telewizja TVS istnieje już ponad 12 lat. Na rynku mediów dała się poznać jako stacja o zasięgu ogólnopolskim ze śląskim charakterem. Dziś jest rozpoznawaną telewizją nie tylko w kraju ale i zagranicą. Wykorzystując swój zasięg (dociera do większości gospodarstw domowych usytuowanych na terenie naszego kraju, a także poza jego granicami) proponuje swoim odbiorcom treści, które są w stanie zainteresować, poruszyć i dostarczyć niezbędnych wiadomości. Rzetelne informacje, audycje popularno – naukowe oraz seriale kryminalne, to tylko część tematów poruszanych na antenie. TVS to Telewizja, która nie zapomina o swoich korzeniach czyli regionie śląskim, to dla mieszkańców województwa emitowany jest serwis informacyjny Silesia Flesz a także produkowane są audycje popularyzujące kulturę i tradycję regionu na terenie całego kraju.