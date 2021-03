Sobota z wielkanocnymi atrakcjami dla dzieci i młodzieży na Rynku Smaku.

Wystawcy przygotowali wiele atrakcji dla odwiedzających:



FESTIWAL JAJ - specjalne stanowisko, na którym odwiedzający będą mogli kupić nie tylko kurze jaja, ale też gęsie czy strusie. Oprócz tego wielki wybór gotowych pisanek.



WIELKANOCNE ŚNIADANIE z Rynkiem Smaku - Magdalena Walichniewicz z katowickiej restauracji Baclava poprowadzi pokaz kulinarny, w trakcie którego przygotuje trzy propozycje klasycznych śniadań tureckich. Podstawą oczywiście są jajka. W trakcie pokazu będzie z nią Anar Ahmedli, azerski kucharz, który również pracuje w Baklavie. Swoje uwielbienie dla smaków dalekich państw wyraża w kuchni.



Gra terenowa „ALE JAJA” - akcja szukania jajek ukrytych na Rynku Smaku i halach Obroki w formie mini gry terenowej dla dzieci i młodzieży,



SMAKowita PISANKA - warsztaty z robienia pisanek. Przygotuj z nami piękną pisankę z ekologicznych jaj dostępnych na Rynku Smaku.



Rozkład jazdy na sobotę:

10:00 – Pierwsza tura gry terenowej – max. 10 uczestników.

11:00 – Warsztaty pisankowe

11:00 – Pokaz kulinarny kuchni tureckiej - BAKLAVA

12:00 - Druga tura gry terenowej – max. 10 uczestników.



Rynek Smaku na Obrokach w Katowicach to nowa lokalizacja na ekologicznej mapie Katowic. Miejsce, gdzie zdrowa żywność łączy siły z regionalnym smakiem. Rynek Smaku to miejski bazar, na którym można zakupić zdrowe produkty - pochodzące z ekologicznych upraw i składników.



Restauracja Baklava jest prawdziwie turecko-azerskim miejscem na gastronomicznej mapie Katowic. Tam można poznać, czym jest baba ganoush, lahmacun czy pide patlican. Właścicielką jest Magdalena Walichniewicz. Swoje uwielbienie dla smaków dalekich państw wyraża w kuchni.





Gdzie i kiedy?

Sobota 27.03.2021

Wielkanoc z Rynkiem Smaku: godz. 10:00 - 14:00

Katowice, ul. Obroki 130, Hala nr 1. Brama nr 9.



Rynek Smaku działa w soboty w godzinach od 09:00 do 15:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00.