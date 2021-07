Dżem z dużymi koncertami w Kielcach, Opolu i Szczecinie.

Pandemia wypościła nas kulturalnie na maxa. Pora wrzucić coś na ruszt ! Już we wrześniu, do koncertowego menu, wjedzie towar z górnej półki - zespół Dżem!

Tych starych wyjadaczy, karmiących nas od ponad 40 lat bluesowo-rockowymi kawałkami, nie trzeba chyba przedstawiać… Jeśli macie ochotę na prawdziwą muzyczną ucztę, to ciała i dusze nakarmicie tu —>

19.09.2021 Amfiteatr Kadzielnia Kielce godz. 19:00

25.09.2021 Opole Amfiteatr NCPP , godz. 19:00

1.10.2021 Szczecin , Netto Arena 19:00

Panowie zaprezentują swoje największe przeboje i, jak zwykle, zrobią to wyśmienicie !

Bilety dostępne są w sprzedaży w systemie eBilet:

Zapraszają Wagart i Dżem.

„W życiu piękne są tylko chwile”- chyba każdy z nas zna słowa piosenki wyśpiewane przez kultowy zespół polskiej sceny muzycznej, jakim jest Dżem. Jednymi z takich „chwil” są niewątpliwie koncerty tegoż zespołu. Zespół Dżem to nuty z pogranicza bluesa i rocka. To burzliwa, ale niezwykła historia, talent, sława. To ponad 40 lat wspólnego koncertowania, podczas których artyści przyzwyczaili nas, że za każdym razem kiedy wchodzą na scenę, dają z siebie 100%.

Przepustkę do wielkiego muzycznego świata grupa zdobyła podczas Festiwalu w Jarocinie w 1980 roku, kiedy to rozkochała w sobie polską publiczność. Pierwszy singiel „Paw” został nagrany w 1981 roku. Potem ich kariera zaczęła nabierać tempa, lista utworów wzrastała, pojawiały się pierwsze albumy.

Pomimo trudności, roszad zespołowych grupa wciąż koncertuje na najwyższym poziomie. Udowodni to na najbliższych koncertach, gdzie w bluesowo-rockowym rytmie wykona swoje największe przeboje.

BILETY:

Szczecin ---> https://sklep.ebilet.pl/67835469387268180/?partner=WAGART

Opole ---> https://sklep.ebilet.pl/67835469387268179/?partner=WAGART

Kielce ---> https://sklep.ebilet.pl/67835469387268178/?partner=WAGART