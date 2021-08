Agnieszka Chylińska wystąpi w katowickim Spodku

Agnieszka Chylińska to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Obchodzi 25-lecie swojej działalności artystycznej. Z tej okazji powstała trasa jubileuszowa, której koncerty odbywają się w największych miastach w Polsce. Sama Artystka o trasie mówi tak: „Na samą myśl o mojej Trasie 25-lecia czuję ogromną euforię i entuzjazm. To moje życie, największa miłość i najcudowniejsza relacja: ja i Publiczność. Bo koncert to zawsze duet: artysta i ludzie, którzy go cenią i uwielbiają słuchać. ”

Pandemia COVID-19 i towarzyszący jej lockdown pokrzyżowały plany organizatorów i wszystkie koncerty trzeba było przenieść na późniejsze terminy.



Ruszyła ponowna sprzedaż na katowicki koncert. Dodatkowa pula biletów jest dostępna w systemie ebilet - https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/agnieszka-chylinska/

Współgospodarzem wydarzenia jest Miasto Katowice.



Zarówno Agnieszka Chylińska, jej management, jak i Wagart – organizator koncertów – przykładają ogromną wagę do bezpieczeństwa wszystkich osób uczestniczących w koncertach oraz zatrudnionych przy ich realizacji.

Agnieszka Chylińska

Katowice - 29.08.2021, Hala Spodek,