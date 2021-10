„Ja, Kaya – dziołcha ze Śląska” to historia 97-letniej Polki, urodzonej w Piekarach Śląskich Kai Mireckiej-Ploss, a właściwie Hanny Adeli Czech.

Sławomir Grünberg, scenarzysta i reżyser filmu, skupia się na wyjątkowości, niezłomności i charyzmie Kai, czyli cechach, które pozwoliły jej nie tylko zmienić życie Polonii w USA, ale też sprowadzić do Stanów Zjednoczonych 105 polskich dzieci, otworzyć im okno na świat i ukształtować ich światopogląd. Trojgu z nich dała dom, sfinansowała studia w USA i zapewniła odpowiedni start w dorosłość. Kim dziś są: Lidia Magdalena Lechowska zabrana przez Kayę z łódzkiego domu dziecka, Maciej Frączek z Jedwabnego czy Katarzyna Frączek? Jak jedna osoba zmieniła ich życie? Dlaczego tak ważne dla Kai jest to, że urodziła się na Śląsku? Co łączyło ją z Janem Karskim, którym opiekowała się do końca jego życia? Dlaczego Polonia amerykańska okrzyknęła ją jedną z najważniejszych Polek na emigracji? Na te pytania i wiele innych widz znajdzie odpowiedź w filmie.

Film oparty jest na scenach kręconych metodą „direct cinema”, wywiadach oraz na wybranych archiwalnych materiałach filmowych i fotograficznych, pochodzących z archiwów filmowych oraz zbiorów prywatnych na całym świecie. Grünberg dotarł z kamerą do tych miejsc na świecie, które ukształtowały bohaterkę taką, jaką znamy ją dziś.

Producentem filmu jest Fundacja LOGTV Films Polska w koprodukcji z Instytucją Filmową Silesia Film w Katowicach oraz LOGTV LTD. Film dofinansowano ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego.

- Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w 2017 roku. Byliśmy z kamerą w Waszyngtonie, gdzie Kaya mieszka, towarzyszyliśmy jej podczas 94., 95. oraz 96. urodzin. W Polsce odwiedziliśmy Rudę Śląską oraz Nakło Śląskie, gdzie mieści się Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej - mówi Barbara Grünberg, prezeska Fundacji LOGTV Films Polska i producentka dokumentu.

Mieszkający ostatnio w Meksyku, Sławomir Grünberg to wielokrotnie nagradzany reżyser, producent i operator filmów dokumentalnych. Jako absolwent wydziału reżyserii łódzkiej szkoły filmowej, wyemigrował do USA w 1981 roku i od tego czasu wyreżyserował i wyprodukował ponad 47 filmów dokumentalnych o tematyce społecznej, ekologicznej i problemach niepełnosprawności. Grünberg jest zdobywcą prestiżowej nagrody Emmy za film „Modlitwa szkolna”. Dwa filmy, do których był twórcą zdjęć, uzyskały nominację do Oscara.

Muzykę do filmu skomponowali wybitni śląscy muzycy - pochodzący z Imielina, gitarzysta jazzowo-bluesowy Grzegorz Kapołka, oraz basista i pianista jazzowy Darek Ziółek.

Premierowe pokazy odbędą się w Waszyngtonie oraz 29 października w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Śląska premiera w Katowicach odbędzie się z udziałem twórców i bohaterów filmu. Bilety na wydarzenie dostępne są w kasie Kinoteatru Rialto i na www.filmowa.net



Szczegóły na stronach:

www.logtv.com

www.logtv.com/polska

Barbara Grünberg, Fundacja LOGTV Films Polska – z wykształcenia polonistka, menedżer kultury i coach biznesu. Pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie pracowała jako nauczyciel i dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Od grudnia 2019 mieszka wraz z mężem w Meksyku i zajmuje się produkcją filmową, dystrybucją filmów i organizacją pokazów filmowych na całym świecie. Lubi spędzać czas wolny na pisaniu, między innymi jest autorką książki „Sławomir Grünberg – człowiek z kamerą”.

