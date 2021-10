Browar Obywatelski w Tychach i marka Tichauer to nowe miejsce na koncertowej mapie Polski. Tichauer Music odbędzie się w postindustrialnej przestrzeni Browaru Obywatelskiego w Tychach. W miejscu pełnym inspiracji, kreatywności oraz pozytywnej energii.

Obecnie na terenie zabytkowego Browaru działa park nowoczesnych technologii IT Loft Park, wysokiej klasy Tichauer Restaurant wraz z przestrzeniami eventowymi oraz Tichauer Art Gallery - Centrum Sztuki Współczesnej, przestrzeń realizacji twórczych pasji artystów, a także miejsce prezentacji szeroko pojętej sztuki.

"Marzyliśmy o świetnym piwie, o wyróżniającej nas restauracji, o inspirującej przestrzeni dla biznesu, o kulturze i wydarzeniach, na które chcemy Was do Browaru Obywatelskiego zapraszać. O gościnności. Dzisiaj zapraszamy Was do wyjątkowej przestrzeni, której nieoczywistość zainspirowała nas do stworzenia cotygodniowego cyklu koncertów na jedynej w Polsce scenie 360 stopni. Nasze przestrzenie twórcze otwierają swoje drzwi dla kreatywnych artystów, oraz promotorów, mecenasów i miłośników sztuki..." - mówią twórcy Tichauer Music.

"Wyróżnia nas piękna, unikatowa architektura, dbałość o szczegóły i detale. Cała przestrzeń jest porównywalna wielkością z rynkiem krakowskim, pięknie zaadoptowana, z oczkiem wodnym i dziedzińcem."

7 listopada grupa Voo Voo zagra koncert inaugurujący cykl pod szyldem Tichauer Music. Bilet na to wydarzenie dostępne są w systemie ebilet: https://bit.ly/3iXHkQZ