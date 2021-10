Ostrowska, Soyka i Panasewicz na koncercie Kasi Kowalskiej "MTV Unplugged" w katowickim Spodku

To będzie wyjątkowe wydarzenie. Podczas koncertu „MTV Unplugged Kasia Kowalska”, artystka wykona swoje największe przeboje w nowych, akustycznych aranżacjach. Oprócz stałego zespołu towarzyszącego Kasi podczas koncertów, koncerty MTV Unplugged wzbogacone są o sekcję dętą i fortepian.

Kasia Kowalska jest jedną z najbardziej znanych i utalentowanych polskich wokalistek. Podczas swojej 27-letniej kariery nagrała 10 albumów ii wypromowała wiele hitów, m.in.: ”Pieprz i sól”, „Antidotum”, „Oto ja”, „Chcę znać swój grzech”, „Coś optymistycznego”, „Wyrzuć ten gniew”, czy „Straciłam swój rozsądek” – piosenkę z filmu „Nocne graffiti”, w którym zagrała główną rolę. W 2018 roku, po dziesięcioletniej przerwie, Kasia wydała nowy album, „AYA”, z którego pochodzą single „Aya”, „Alannah (tak niewiele chcę)“, „Teraz, kiedy czuję” i „Dla Taty”.

Twórczość Kasi Kowalskiej od samego początku spotykała się z ogromnym uznaniem zarówno fanów, jak i branży muzycznej. Wokalistka ma na swoim koncie wiele złotych i platynowych płyt oraz szereg nagród, w tym statuetkę dla „Najlepszego polskiego artysty” MTV EMA 2001.

O MTV UNPLUGGED ...

MTV Unplugged to kultowa seria koncertów, w których najwybitniejsi artyści prezentują swoje utwory w aranżacjach akustycznych. Pierwszy koncert bez prądu zrealizował w 1987 roku zespół Jethro Tull. Od tamtego czasu cykl MTV Unplugged niezmiennie cieszy się ogromną popularnością na całym świecie.

Wśród najważniejszych artystów, którzy zostali zaproszeni do projektu MTV Unplugged warto wymienić m.in. Nirvanę, Pearl Jam, Aerosmith, Eltona Johna, Erica Claptona, Florence and the Machine czy Alicię Keys. Niedawno do tego znakomitego grona dołączyła Kasia Kowalska.

Kasia Kowalska i Goście MTV Unplugged

26/11/2021

Katowice, Spodek

godz. 19:00