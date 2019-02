Lion Shepherd wypuszcza premierowy utwór i klip

„What Went Wrong” - to tytuł singla promującego trzecią płytę zespołu Lion Shepherd. Od 8 lutego w sieci dostępny jest również teledysk do premierowej kompozycji. Album „III” ukaże się pod koniec marca, a wcześniej grupa zaprezentuje nowy materiał na żywo.



Teledysk do uroczej, klimatycznej ballady „What Went Wrong” został nakręcony w Monochrom Studio, gdzie grupa pracowała nad płytą. - To magiczne miejsce, położone w Kotlinie Kłodzkiej. Studio zostało założone przez dwóch młodych inżynierów dźwięku, zbudowane od podstaw. Położone na kompletnym pustkowiu, teraz droga jest nieprzejezdna. Do najbliższej wioski jest parę kilometrów, do najbliższego marketu – z dwadzieścia. Można kompletnie odciąć się od wszystkiego i skupić całkowicie na pracy twórczej - relacjonuje Kamil Haidar, lider Lion Shepherd. - Stwierdziliśmy, że ściągniemy tam ekipę filmową, by nakręcić dokument o sesji. Okazało się, że oprócz półgodzinnego dokumentu zrobiliśmy też klip. Autorem zdjęć i reżyserem jest Maciej Puczyński – dodaje Kamil.



Zobacz klip: https://youtu.be/h2YXjONZf7I



Muzycy zapowiadają „III” jako największą produkcję w historii Lion Shepherd. - Podczas sesji wykorzystaliśmy rekordową ilość instrumentów perkusyjnych i strunowych. Czerpaliśmy pełnymi garściami ze wszystkich gatunków muzycznych, które nas inspirują. Na płycie pojawiają się tak charakterystyczne dla zespołu instrumenty jak: gitara dwunastostrunowa, arabska lutnia, darbuka, ale też nowości jak fortepian czy kwartet smyczkowy – relacjonuje Kamil.



Lion Shepherd wsparli w studiu znakomici goście: Atom String Quartet – jeden z najlepszych kwartetów smyczkowych na świecie, basista Robert Szydło oraz klawiszowiec Łukasz Damrych. Za produkcję partii wokalnych znów odpowiedzialny był Wojtek Olszak z Woobie Doobie Studio, z którym zespół pracuje od czasów płyty „Heat”.



Trio Lion Shepherd powstało w 2014 roku z inicjatywy wokalisty Kamila Haidara i gitarzysty Mateusza Owczarka. Do składu dołączył perkusista Maciej Gołyźniak. W studiu i na trasach koncertowych zespół wspomagają muzycy sesyjni. Grupa ma na koncie dwie, bardzo dobrze przyjęte płyty: Hireaeth (z 2015 roku) oraz wspomnianą wyżej „Heat” (wydaną dwa lata temu). Lion Shepherd dał się poznać szerszej publiczności podczas trasy koncertowej z Riverside oraz występom na Przystanku Woodstock i Impact Festival.



Materiał z nowego krążka będzie można przedpremierowo usłyszeć na wiosennej trasie koncertowej startującej 2 marca w warszawskiej Progresji.



LION SHEPHERD - SPRING TOUR 2019



2 marca Warszawa Progresja

17 marca Łódź Klub Scenogrfia

23 marca Bydgoszcz MCK

24 marca Gdynia Klub Pokład

31 marca Wrocław Stary Klasztor

6 kwietnia Katowice P23

7 kwietnia Kraków Klub Kwadrat



Bilety:

https://www.empikbilety.pl/Event/Lion_Shepherd