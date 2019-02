Ania Karwan: nadchodzi wyczekiwany debiutancki album

Singlowy utwór „Głupcy” zrobił furorę na antenach radiowych, a klip ma ponad osiem milionów wyświetleń. Pod koniec stycznia światło dzienne ujrzała druga piosenka z płyty – ballada „Czarny świt”. Wkrótce również pierwsze koncerty promujące wydawnictwo.



zobacz klip: Czarny Świt https://youtu.be/c4pq38RFBL4



Ania Karwan długo i cierpliwie pracowała na sukces. Próbowała sił w różnych programach typu „talent show” (wygrała jeden z odcinków „Szansy na sukces”), brała udział w sesjach nagraniowych gwiazd polskiej sceny (między innymi: Edyty Górniak, Kasi Cerekwickiej i Andrzeja Piasecznego), nagrywała piosenki do popularnych filmów i seriali. Trzy lata temu postanowiła wziąć udział w kolejnym telewizyjnym widowisku - „The Voice of Poland”. To był strzał w dziesiątkę! Podczas przesłuchań „w ciemno” zachwyciła jurorów wykonaniem słynnego „Purple Rain” z repertuaru Prince'a. Ania doszła aż do finału siódmej edycji, w której ostatecznie zajęła trzecie miejsce.



Wokalistka trafiła pod skrzydła wytwórni 2trakcrecords, prowadzonej przez Sławomira Mroczka i Bogdana Kondrackiego – niegdyś muzyka kultowego zespołu awangardowego Kobong, a obecnie producenta płyt Dawida Podsiadły, Brodki i Ani Dąbrowskiej.



Wydany w sierpniu ubiegłego roku singiel „Głupcy” szybko stał się hitem. Zasłużenie, bo takiej ambitnej, dopracowanej i ciekawie zaaranżowanej muzyki pop nigdy za wiele na listach przebojów. Drugi singiel z płyty pokazuje inne oblicze artystki, ale również szybko zdobywa odbiorców.



W marcu będzie można posłuchać na żywo utworów z debiutanckiego krążka. Wiosenna Trasa Koncertowa rozpocznie się w Dzień Kobiet w łódzkim Teatrze DOM. Wokalistka odwiedzi jeszcze: Wrocław, Kraków, Gdańsk, Rzeszów oraz Warszawę. Szczegóły trasy zostaną ujawnione niebawem. - Czekam z niecierpliwością na wyjście z tą płytą na scenę. Zaproszę publiczność do wysłuchania niełatwej, ale pięknej historii mojego życia – zapowiada Ania Karwan.



Oprócz autorskich utworów z debiutanckiej płyty, na wiosennych koncertach nie zabraknie również coverów ze wspomnianym wyżej „Purple Rain” na czele...