Pink Punk Tour Agnieszki Chylińskiej znów rusza w Polskę

Album „Pink Punk” ukazał się 26 października ubiegłego roku i w bardzo szybkim tempie pokrył się złotem. Klipy „Mam Zły dzień" oraz „Schiza", które promowały ten materiał obejrzało w internecie kilka milionów widzów!



- Na poprzedniej płycie „Forever Child” umierałam z rozpaczy, leżąc na deskach. „Pink Punk” to moment, kiedy wstałam i z histerycznym śmiechem postanowiłam biec... przed siebie – mówi o tym materiale Agnieszka Chylińska. Artystka postanowiła wrócić do swoich korzeni, do czasów sprzed wielkiego sukcesu i w swoim wyjątkowym stylu wykrzyczeć w bezkompromisowych tekstach całą siebie. Zawsze prawdziwa, zawsze szczera do bólu.



„Pink Punk” to bezpardonowa wypowiedź dojrzałej kobiety, która nie chce nigdy tworzyć przewidywalnych scenariuszy - ani na scenie, ani w życiu. Wypowiedź artystki, która zawsze zaskoczy. Autorami muzyki są wieloletni współpracownicy Agnieszki: Bartek Królik i Marek Piotrowski. Jednego można być pewnym: nie da się przejść obojętnie obok piosenek tak niezwykłej osobowości i wiecznie uciekającej od wszelkich szablonów artystki, która „krzyczy siebie" od lat na polskiej scenie.



Jesienna część tournée okazała się wielkim sukcesem. kluby i hale w całej Polsce tłumnie wypełnili fani i sympatycy Agnieszki, by z hasłem „Mam zły dzień" na koszulkach bawić się w rytmie rockowych rytmów oraz słuchać nostalgicznych ballad, do których przyzwyczaiła ich Agnieszka latami.



Marcowo – kwietniowe koncerty z pewnością ponownie spotkają się w wielkim zainteresowaniem publiczności. Oprócz Szczecina, „różowa” trasa zawita również do: Konina, Opola, Torunia, Lublina i Zielonej Góry.



Bilety na koncerty „Pink Punk Tour” dostępne są w sieci Empik oraz na Ebilet, Ticketmaster, Eventim i Biletin.



PINK PUNK TOUR 2019:

1 marca, Szczecin Peron 5

2 marca, Konin Hala RONDO

8 marca, Opole CWK

16 marca, Toruń CKK Jordanki

31 marca, Lublin Klub 30

6 kwietnia, Zielona Góra MOSIR

Wyłącznym organizatorem trasy jest TOP MANAGEMENT.