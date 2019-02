Rusza trasa koncertowa Skalpel Big Band

- Mamy nadzieję, że z każdym koncertem w Polskę i w świat będą szły informacje o jakości i sukcesie tego projektu i zainteresowanie nim będzie rosło w postępie geometrycznym. To jest to na co czekali nasi fani, nawet jeżeli o tym nie wiedzieli. Oczywiście z przyczyn logistyczno - organizacyjnych taka trasa nie będzie trwała w nieskończoność. Słuchacze tych koncertów powinni mieć świadomość i przyjemność z tego, że uczestniczą w czymś wyjątkowym, specjalnym – mówią Marcin Cichy i Igor Pudło, liderzy Skalpela.



Skalpel, czyli duet DJ-ów – narobił szumu w muzycznym światku nowatorskim odczytaniem jazzowej klasyki. Duet zyskał uznanie i popularność również na Zachodzie. Teraz będzie można posłuchać ich utworów rozpisanych na siedemnastoosobową orkiestrę pod batutą Patryka Piłasiewicza – muzyka, kompozytora i aranżera, który zakochał się parę lat temu w twórczości Skalpela i zaproponował współpracę.



Na koncertach trasy będzie można kupić unikatowe wydawnictwo – kompaktową EP z czterema utworami. - To tylko teaser i wydawnictwo historyczno - okolicznościowe. Właściwą płytę koncertową chcemy nagrać pod koniec trasy kiedy rozwiniemy skrzydła, kiedy już mniej trzeba będzie zaglądać w nuty, a jeszcze bardziej w serca własne i publiczności – podkreślają Igor i Marcin.



Kolejna seria koncertów Skalpel Big Band pod koniec marca. Bilety dostępne są w ogólnopolskich sieciach Eventim, eBilet, Ticketmaster oraz w salonach Empik.