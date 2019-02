Ania Karwan: debiut bestsellerem, trasa koncertowa w marcu.

Tournee rozpocznie się w Dzień Kobiet, koncertem w łódzkim Teatrze Dom. Kolejne przystanki to: Wrocław, Poznań, Gdańsk, Rzeszów, Kraków i na zakończenie – Warszawa. - Czekam z niecierpliwością na wyjście z tą płytą na scenę. Zaproszę publiczność do wysłuchania niełatwej, ale pięknej historii mojego życia – zapowiada Ania Karwan.



Debiutancki album wokalistki ukazał się 15 lutego i od razu znalazł się na liście bestsellerów Empiku. Sukces zawdzięczał dwóm singlom promocyjnym: „Głupcy” (ponad 8 milionów odsłon na kanale YouTube) i przejmującej balladzie „Czarny świt”. Na płycie znalazło się dwanaście bardzo osobistych i szczerych, muzycznych opowieści. Album ukazał się pod szyldem 2trackrecords - młodej wytwórni założonej przez Bogdana Kondrackiego (członka kultowej formacji Kobong oraz producenta płyt między innymi: Dawida Podsiadło, Ani Dąbrowskiej i Brodki) oraz Sławka Mroczka - właściciela Custom34 Studio,gdzie płyta Ani została nagrana. Bogdan Kondracki jest zarazem wydawcą, producentem albumu, jak również współkompozytorem wszystkich utworów z płyty (wraz z wokalistką oraz Tomaszem Świerkiem).



zobacz klip: Czarny Świt https://youtu.be/c4pq38RFBL4



Oprócz autorskich utworów z debiutanckiej płyty, na wiosennych koncertach nie zabraknie również ważnych w karierze wokalistki coverów: “Aleja Gwiazd” i “Purple Rain”. Utwór z repertuaru Prince'a parę lat temu stał się dla Ani przepustką do programu “The Voice of Poland”, dzięki któremu poznała ją szeroka publiczność. Natomiast klip z nową wersją przeboju Zdzisławy Sośnickiej nagrany przez Anię dla potrzeb popularnej serii filmów krótkometrażowych “Legendy polskie” Tomasza Bagińskiego uzyskał kilka milionów wyświetleń w internecie.

Bilety na wiosenne tournee dostępne są w Empik Bilety (https://www.empikbilety.pl/Event/Ania_Karwan_Wiosenna_trasa_koncertowa)



Bilety na koncert w klubie Stodoła do nabycia na www.stodola.pl,



08.03.2019 Łódź, Teatr DOM

10.03.2019 Wrocław, Stary Klasztor

23.03.2019 Poznań, Food Hall

24.03.2019 Gdańsk, Klub Muzyczny Parlament

30.03.2019 Rzeszów, LUKR

31.03.2019 Kraków, Klub Zaścianek

11.04.2019 Warszawa, Stodoła