Soszów Wisła: Dobre warunki na ostatni weekend ferii.

Trasy o łącznej długości ponad sześciu kilometrów, starannie przygotowane, regularnie naśnieżane i ratrakowane. Kolej krzesełkowa oraz cztery wyciągi narciarskie, wywożą narciarzy i snowboardzistów do miejsc, skąd mogą wybierać spośród sześciu zróżnicowanych tras narciarskich.

Stacja Narciarska Soszów w Wiśle – jedna z największych stacji narciarskich w Beskidach zaprasza miłośników białego szaleństwa.



Ośrodek jest czynny do godziny 21:30 (z przerwą na ratrakowanie od 16:00 do 17:00). Można więc wpaść na narty lub deskę nawet w tygodniu po pracy. Samochodem z Katowic do Soszowa dojedziemy w godzinę i praktycznie bez korków na drogach. Co roku powiększana jest liczba miejsc parkingowych, nie powinno więc być problemów ze znalezieniem miejsca dla swoich czterech kółek.



Ponadto do karnetów wieczornych (17:00 - 21:30 / 55PLN oraz 15:00 - 21:30 / 65PLN) narciarze i snowboardziści otrzymują kupony na darmową kiełbasę z grilla. Można się więc posilić po szaleństwach na stoku.



Po nagłym ataku wiosny w lutym, synoptycy zapowiadają ochłodzenie. Mimo plusowych temperatur, wszystkie trasy są otwarte, a warunki do szusowania znakomite. Od najbliższego weekendu rozpocznie się nocne dośnieżanie tras. Dzięki tym zabiegom, na stokach Stacji Narciarskich Soszów szykują się doskonałe warunki do szusowania.



www.soszow.pl