W ubiegłym roku, zespół wydał niezwykły album. Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz nie ograniczyli się do przygotowania jubileuszowej reedycji, lecz ponownie weszli do studia i nagrali utwory z debiutanckiej płyty w nowych wersjach z udziałem licznego grona gwiazd polskiego rocka (i nie tylko). Warto wspomnieć w tym miejscu, że aż sześć utworów z oryginalnej płyty trafiło na szczyt Listy Przebojów Programu Trzeciego, a w latach osiemdziesiątych był to wyznacznik popularności zespołu w Polsce i jedna z nielicznych rozgłośni, w których nadawano muzykę rockową. Do dzisiaj trudno wyobrazić sobie koncert Lady Pank bez takich utworów jak: „Kryzysowa narzeczona”, „Zamki na piasku”, „Vademecum Skauta” czy „Mniej niż zero”. Ich teksty śpiewa kolejne już pokolenie fanów...

Zespół będzie celebrował rocznicę premiery kultowego debiutu również na tegorocznej serii koncertów. Podkreśli oprawa sceniczna nawiązująca do czasów, w których Lady Pank zaczynał swoją burzliwą i spektakularną karierę muzyczną. Ale nie zabraknie też na koncertach przebojów z późniejszych lat, zespół zaprezentuje przekrojową setlistę i zapowiada … niespodzianki. Jakie? O tym warto przekonać się na własne oczy i uszy.

Pełna rozpiska trasy prezentuje się następująco:

Poznań – Hala Arena – 2.03.2019 r. godz. 18:30 (koncert wyprzedany!)

Łódź – Atlas Arena – 10.03.2019 r. godz. 18:30

Kielce – Amfiteatr Kadzielnia – 26.05.2019 r. godz. 18:30

Opole – Amfiteatr NCPP – 14.09.2019 r. godz. 19:30

Gdańsk/Sopot – Ergo Arena – 13.10.2019 r. godz. 18:30

Katowice – Hala Spodek 26.10.2019 r., godz. 18:30

Wrocław - Hala Stulecia 17.11.2019 r. godz. 18:30

Kraków – Tauron Arena Kraków – 23.11.2019 godz. 18:30

Bilety na koncerty dostępne są w salonach Empiku (https://www.empikbilety.pl/event/Lady_Pank) oraz w internetowych sieciach sprzedaży.