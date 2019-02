Oko w oko z Rakiem po raz drugi w Chorzowie

Profilaktyka nowotworowa, promocja zdrowego odżywiania w trakcie i po chorobie onkologicznej, zachęcenie do aktywności fizycznej oraz edukacja społeczeństwa na temat choroby nowotworowej – to główne cele kwietniowej akcji. Podczas imprezy w Parku Śląskim przygotowane zostaną warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych z lekarzami instytutu onkologii z Gliwic; powstanie specjalne stoisko fryzjerskie, gdzie będzie można ściąć włosy i przekazać na peruki dla osób w trakcie chemioterapii; swoje stoisk otworzą „Amazonki”, promujące profilaktykę raka piersi. Organizatorzy planują także finał akcji „Przynieś pluszaka dla chorego dzieciaka” - zbiórkę nowych pluszaków dla Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo w Tychach. Nie zabraknie również dobrej muzyki – na scenie wystąpi zespół Krywań oraz śląski artysta Maciej Lipina, znany przede wszystkim z roli Ryśka Riedla w spektaklu „Skazany na bluesa”. Imprezę poprowadzi aktor i prezenter Jacek Kawalec.



- Pierwsza edycja biegu „Oko w Oko z Rakiem” odbyła się w dniu 22 kwietnia 2018 r. w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Łączna ilość osób biorąca udział w wydarzeniu to ponad 1000 uczestników. Były to zarówno osoby zdrowe, jak i borykające się chorobą nowotworową w różnym przedziale wiekowym, co sprzyjało integracji. Dzięki takiej imprezie oraz edukacji naszego społeczeństwa, można przełamywać bariery, pokazywać, że człowiek chory również może realizować swoje marzenia, cele, a przed wszystkim zachęcać do zdrowego stylu życia, który może pomóc podnieść, jakość życia i leczenia – mówi Justyna Dec, prezes fundacji „Oko w Oko z Rakiem”.

Zapraszamy do licznego udziału w tym niezwykłym wydarzeniu!



www.okowokozrakiem.pl