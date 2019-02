Dwa duże koncerty na Złoty Jubileusz Krzysztofa Cugowskiego

Koncerty odbędą się pod szyldem „50 lat na 100 procent”. Wokaliście towarzyszyć będzie Zespół Mistrzów, z którym współpracuje od ponad roku. W jego składzie znaleźli się cenieni muzycy, znani ze współpracy z wybitnymi postaciami polskiego rocka i jazzu. (Jacek Królik – gitara, Cezary Konrad – perkusja, Robert Kubiszyn – gitara basowa, Tomasz Kałwak – instrumenty klawiszowe).



Krzysztof Cugowski rozpoczął przygodę z muzyką jeszcze jako licealista. W 1969 roku założył zespół o nazwie, którą za kilka lat miała poznać cała Polska – Budka Suflera. Debiutancki album „Cień wielkiej góry” oraz jego następca - „Przechodniem byłem między wami” to absolutny kanon polskiego rocka. Z kolei w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia grupa dokonała spektakularnego wyczynu – płyta „Nic nie boli tak jak życie” sprzedała się w ponad milionowym nakładzie, ustanawiając rekord w historii polskiej fonografii, a hit „Takie tango” znał chyba każdy rodak...



Ale kariera wokalisty to nie tylko Budka Suflera. Nagrywał również z zespołami Spisek i Cross, ma również w dorobku albumy solowe (ostatni jak dotąd to „Przebudzenie” z 2015 roku) oraz płytę „Zaklęty krąg”, nagraną wspólnie z synami: Piotrem i Wojciechem. Zespół Cugowscy zostawił także po sobie płytę koncertową „Ostatni raz”.



Koncerty Złoty Jubileusz – 50 lat na 100 procent” będą okazją do muzycznej podróży przez wszystkie etapy kariery Krzysztofa Cugowskiego. Usłyszymy przekrojowy repertuar, w którym nie zabraknie najbardziej znanych utworów, ale również niespodzianek i rarytasów.



Bilety na warszawski i łódzki koncert są w sprzedaży w Empik Bilety: https://www.empikbilety.pl/event/The_Best_Of_Krzysztof_Cugowski_z_zespołem_Mistrzow



The Best Of Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów

25.05.2019, godz.19:30, Torwar, WARSZAWA

20.10.2019, godz. 18:30, Atlas Arena, ŁÓDŹ